Previsioni Meteo Castelfranco Emilia: il bollettino per domani sabato 28 settembre

Le previsioni meteo per Castelfranco Emilia di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un netto miglioramento, con un cielo completamente sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Nel pomeriggio, si prevede un incremento della temperatura, che raggiungerà il suo picco, mentre la sera porterà un abbassamento delle temperature, ma senza variazioni significative nelle condizioni meteorologiche.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Castelfranco Emilia avrà un cielo con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 41%, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 16°C fino alle prime luci dell’alba.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno e le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 21,5°C intorno alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 22,9 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 43%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 18,9°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. La brezza si intensificherà, con raffiche che potranno raggiungere i 36,3 km/h. L’umidità aumenterà, ma rimarrà comunque sotto il 60%, garantendo un clima confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 14,5°C alle 20:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La pressione atmosferica continuerà a salire, attestandosi intorno ai 1018 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelfranco Emilia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali cambiamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono variare.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Castelfranco Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.9° perc. +16.3° Assenti 9.1 SO max 9.7 Libeccio 62 % 1007 hPa 3 poche nuvole +15.8° perc. +15.3° Assenti 10.2 SSO max 10.6 Libeccio 70 % 1007 hPa 6 cielo sereno +16.1° perc. +15.6° Assenti 10.2 SSO max 14 Libeccio 69 % 1008 hPa 9 cielo sereno +21.1° perc. +20.4° prob. 7 % 16.2 SO max 18.5 Libeccio 43 % 1009 hPa 12 cielo sereno +21.3° perc. +20.7° prob. 6 % 22.9 ONO max 28 Maestrale 47 % 1010 hPa 15 cielo sereno +18.9° perc. +18.4° prob. 5 % 25.5 ONO max 32.3 Maestrale 58 % 1011 hPa 18 cielo sereno +15.4° perc. +14.8° prob. 4 % 9 ONO max 17.1 Maestrale 71 % 1014 hPa 21 cielo sereno +14.2° perc. +13.6° prob. 5 % 7.2 OSO max 9.4 Libeccio 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:56

