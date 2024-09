Previsioni Meteo Castelfranco Emilia: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelfranco Emilia di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita varierà tra i 17,7°C della sera e i 27°C del pomeriggio, mentre la copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% nelle ore serali. I venti saranno moderati, con velocità che si attesteranno intorno ai 10-15 km/h, provenienti principalmente da sud-ovest.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 21°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 18%. La mattina continuerà con un cielo coperto, ma le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,5°C entro le 9:00. La copertura nuvolosa sarà ancora alta, con una percentuale che si attesterà attorno al 89%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 27°C intorno alle 13:00, con un leggero miglioramento della copertura nuvolosa, che scenderà al 35%. I venti si faranno sentire, con raffiche che potranno raggiungere i 29,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, attorno al 7%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature in calo fino a 18,2°C alle 22:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 68%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che si manterranno intorno ai 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelfranco Emilia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo coperto. Si prevede che il fine settimana possa portare qualche variazione, ma attualmente non si intravedono fenomeni di maltempo significativi. Sarà quindi opportuno prepararsi a una giornata di Venerdì caratterizzata da un clima autunnale, ideale per attività all’aperto, ma con la raccomandazione di tenere a mente la copertura nuvolosa e le temperature in calo durante le ore serali.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.7° perc. +21.8° prob. 13 % 15.7 S max 28.2 Ostro 72 % 1005 hPa 3 nubi sparse +20° perc. +20.1° prob. 49 % 8.8 O max 18.9 Ponente 81 % 1006 hPa 6 cielo coperto +18.7° perc. +18.9° prob. 49 % 2.9 ONO max 5.8 Maestrale 87 % 1007 hPa 9 cielo coperto +22.5° perc. +22.7° prob. 27 % 4.6 S max 14.2 Ostro 72 % 1008 hPa 12 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 28 % 13 SSO max 28.3 Libeccio 50 % 1007 hPa 15 nubi sparse +25.9° perc. +25.9° prob. 7 % 9.6 OSO max 18.9 Libeccio 50 % 1006 hPa 18 cielo coperto +21° perc. +20.6° prob. 2 % 11.9 SO max 19.9 Libeccio 52 % 1007 hPa 21 cielo coperto +18.7° perc. +18.3° Assenti 10.4 SO max 15.2 Libeccio 62 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:58

