Previsioni Meteo Castelfranco Emilia: il bollettino per il weekend 20 – 22 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, si prevedono piogge leggere e una copertura nuvolosa del 98%, con temperature intorno ai 15,8°C. La mattina, il cielo rimarrà coperto, con un leggero aumento a 17,5°C e vento a 8 km/h. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno 20,7°C, senza precipitazioni, mentre in serata ci sarà un parziale miglioramento con nubi sparse e una temperatura di 16,4°C. Sabato, il cielo sarà prevalentemente coperto, con massime di 22,8°C nel pomeriggio. Domenica, si assisterà a un cielo variabile, con temperature che toccheranno i 23,8°C. Nel complesso, il fine settimana si preannuncia favorevole per attività all’aperto.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, si prevedono condizioni di pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,8°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 6 km/h proveniente da Nord Ovest, accompagnata da raffiche fino a 8,3 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0.13 mm.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 17,5°C alle 08:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, intorno al 98%, e il vento continuerà a soffiare con una velocità di circa 8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà ancora coperto, con temperature che toccheranno i 20,7°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà al 100%, ma non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 4 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto calma.

Infine, nella sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e una temperatura che scenderà a 16,4°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà del 54% e il vento si farà più leggero, con velocità di circa 2,5 km/h. Non si prevedono piogge, rendendo la serata più gradevole.

Sabato 21 Settembre

Nella notte di Sabato 21 Settembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 57%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest a 3 km/h. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la notte tranquilla.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a 18°C alle 08:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno all’87%, e il vento sarà molto leggero, con velocità di circa 1,7 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere nubi sparse e la temperatura raggiungerà un massimo di 22,8°C alle 13:00. La copertura nuvolosa scenderà al 41%, e il vento si farà leggermente più intenso, con velocità di 4,8 km/h. Non ci saranno precipitazioni, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse con temperature che scenderanno a 17,4°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà del 81% e il vento si manterrà attorno ai 5 km/h. Non si prevedono piogge, permettendo di godere di una serata tranquilla.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 16,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 84%, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest a 4,2 km/h. Non si registreranno precipitazioni, garantendo una notte serena.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con temperature che scenderanno a 16,5°C alle 01:00. La copertura nuvolosa sarà al 100% e il vento si manterrà leggero, con velocità di 4,1 km/h. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà leggermente, con poche nuvole e temperature che raggiungeranno i 23,8°C alle 14:00. La copertura nuvolosa scenderà al 18%, e il vento sarà di circa 4,9 km/h. Si registreranno leggere probabilità di pioggia, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere coperto con temperature che scenderanno a 17,9°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà al 90% e il vento si manterrà attorno ai 6 km/h. Non si prevedono piogge, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, il fine settimana a Castelfranco Emilia si presenterà con condizioni variabili, ma nel complesso favorevoli per attività all’aperto, soprattutto durante il pomeriggio di Sabato e Domenica. Si consiglia di approfittare delle ore di sole e di prepararsi a eventuali cambiamenti meteo, in particolare per Domenica pomeriggio.

