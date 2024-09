Previsioni Meteo Castelfranco Emilia: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Castelfranco Emilia si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Durante la notte, il cielo sarà coperto e si registreranno piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La mattina continuerà a essere segnata da piogge, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che varieranno tra i 13°C e i 18°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, ma il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 16°C. La sera porterà nuovamente piogge leggere, mantenendo le temperature intorno ai 15°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di 16°C e una leggera brezza proveniente da est. Le piogge si intensificheranno, portando a una probabilità di precipitazioni del 19%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la mattina si presenterà con piogge leggere e temperature che si aggireranno attorno ai 14°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 27 km/h, e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%.

Nel pomeriggio, il meteo a Castelfranco Emilia continuerà a mostrare un cielo coperto, con temperature che scenderanno a 16°C. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 67%, e non si prevedono precipitazioni significative. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà intorno al 43%. La brezza tesa continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca.

Con l’arrivo della sera, le piogge riprenderanno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni saranno leggere, con una probabilità di pioggia del 52%. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque presente.

In conclusione, le previsioni meteo per Castelfranco Emilia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Già da mercoledì, si prevede un parziale diradamento delle nuvole e un aumento delle temperature, con un ritorno a condizioni più stabili. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Castelfranco Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16° perc. +15.7° prob. 19 % 11.3 E max 22.9 Levante 80 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +14.9° perc. +14.6° 0.2 mm 14.9 ENE max 35.1 Grecale 83 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +13.6° perc. +13.3° 0.92 mm 12.3 NE max 31.3 Grecale 90 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +15° perc. +14.6° 0.18 mm 22.7 NE max 39.9 Grecale 76 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +18° perc. +17.3° 0.15 mm 23.9 NE max 34 Grecale 57 % 1017 hPa 15 cielo coperto +17.6° perc. +16.9° prob. 42 % 20.2 ENE max 32.5 Grecale 58 % 1017 hPa 18 pioggia leggera +15.8° perc. +15.3° 0.13 mm 10.7 NE max 23.3 Grecale 71 % 1018 hPa 21 pioggia leggera +15.5° perc. +15.2° 0.21 mm 6.5 NNE max 18.8 Grecale 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:17

