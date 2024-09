Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castellammare di Stabia per Mercoledì 11 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +22,7°C. La mattina si aprirà con cieli sereni e temperature in aumento, raggiungendo i +27,2°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si prevede un leggero calo delle temperature, che si attesteranno attorno ai +26,6°C. La sera porterà un incremento della nuvolosità, con possibilità di pioggia leggera verso la fine della giornata.

Nella notte, Castellammare di Stabia godrà di cieli sereni, con una temperatura che si attesterà intorno ai +23,7°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale di 31%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est, con raffiche che non supereranno i 9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50%, garantendo un clima piacevole.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento della temperatura fino a +27,2°C. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che varieranno tra i 4,6 km/h e gli 11,7 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 40%. Questo clima favorevole permetterà di godere di attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai +26,6°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. La velocità del vento sarà moderata, con punte che raggiungeranno i 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 47%.

La sera porterà un cambiamento nelle condizioni meteo. Sebbene il cielo rimanga sereno fino alle ore 20:00, si prevede un aumento della nuvolosità e l’arrivo di piogge leggere verso le ore 23:00, con una precipitazione stimata di 0,15 mm. Le temperature si attesteranno attorno ai +24°C, mentre l’umidità salirà fino al 69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castellammare di Stabia nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile. Dopo una giornata di sole e temperature gradevoli, si prevede un aumento della nuvolosità e la possibilità di piogge leggere. I giorni successivi potrebbero portare un ulteriore abbassamento delle temperature e un incremento delle precipitazioni. Sarà quindi opportuno monitorare costantemente le previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.7° perc. +23.4° Assenti 8.5 NE max 9 Grecale 50 % 1009 hPa 3 cielo sereno +22.9° perc. +22.7° Assenti 7.1 NE max 6.6 Grecale 56 % 1009 hPa 6 cielo sereno +23.4° perc. +23.2° Assenti 5.2 NE max 5.2 Grecale 54 % 1009 hPa 9 cielo sereno +26.7° perc. +26.6° Assenti 3.6 SO max 3.2 Libeccio 40 % 1010 hPa 12 cielo sereno +27.2° perc. +27.2° Assenti 13 OSO max 9.3 Libeccio 43 % 1009 hPa 15 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 10.7 OSO max 8.8 Libeccio 47 % 1009 hPa 18 cielo sereno +25° perc. +25° Assenti 7.5 O max 6.7 Ponente 52 % 1010 hPa 21 cielo sereno +24.2° perc. +24.3° prob. 15 % 5.9 OSO max 6.6 Libeccio 59 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:13

