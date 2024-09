Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 29 Settembre a Castellammare di Stabia si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere e un successivo miglioramento che porterà a cieli sereni nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19°C e i 24°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 18,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 45%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 41%. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà di circa 15,3 km/h, proveniente da Ovest, e le precipitazioni saranno minime, con un’intensità di 0.11 mm.

Con l’arrivo della mattina, il tempo migliorerà notevolmente. I cieli si schiariranno, passando da nubi sparse a un cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 23°C entro le ore centrali della mattinata. La velocità del vento si attenuerà, mantenendosi tra i 5 km/h e i 8 km/h, mentre l’umidità scenderà, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile e soleggiato, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 5%. La velocità del vento continuerà a essere leggera, contribuendo a un’atmosfera piacevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18°C. I cieli rimarranno sereni, con un’umidità che si attesterà attorno al 48%. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto controllo, rendendo la serata ideale per passeggiate o eventi all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Castellammare di Stabia indicano una giornata di Domenica 29 Settembre caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento significativo con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 24°C, rendendo l’atmosfera ideale per godere delle bellezze locali.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.1° perc. +19.9° 0.11 mm 15.3 O max 21.2 Ponente 66 % 1018 hPa 3 nubi sparse +20.1° perc. +19.8° prob. 4 % 5 ONO max 7.3 Maestrale 63 % 1016 hPa 6 nubi sparse +19.7° perc. +19.4° prob. 4 % 5.3 N max 6 Tramontana 65 % 1017 hPa 9 cielo sereno +22.4° perc. +21.9° Assenti 4 N max 6.5 Tramontana 48 % 1019 hPa 12 cielo sereno +24° perc. +23.5° Assenti 7.8 NO max 13 Maestrale 40 % 1018 hPa 15 cielo sereno +22.5° perc. +22° Assenti 5.6 NNO max 9.8 Maestrale 45 % 1019 hPa 18 cielo sereno +20.6° perc. +19.9° Assenti 14.4 NE max 14.2 Grecale 46 % 1021 hPa 21 cielo sereno +18.7° perc. +17.8° Assenti 16.2 NE max 19.3 Grecale 48 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:42

