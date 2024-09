Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Castellammare di Stabia si presenteranno favorevoli per Lunedì 30 Settembre. Durante la giornata, si prevede un cielo sereno con temperature che varieranno da un minimo di 18°C durante le prime ore della notte fino a un massimo di 23,4°C nel corso della mattina. L’assenza di precipitazioni e una leggera brezza accompagneranno le ore, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole.

Nella notte, il meteo sarà caratterizzato da un cielo completamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 12,1 km/h da Nord Est. L’umidità si aggirerà intorno al 53%, creando condizioni di comfort.

Durante la mattina, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 23,4°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà pari a 0%. La brezza leggera, con velocità che varierà tra i 5,9 km/h e i 10,9 km/h, contribuirà a rendere la mattinata particolarmente piacevole. L’umidità si manterrà su valori accettabili, oscillando tra il 34% e il 37%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 21°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno e la copertura nuvolosa rimarrà assente. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16 km/h, mantenendo una leggera brezza che renderà l’aria fresca e vivibile. L’umidità si attesterà intorno al 40%, garantendo un comfort ottimale.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno intorno ai 20°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà assente. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi tra i 6,3 km/h e i 8 km/h, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 60%.

In conclusione, le previsioni meteo per Castellammare di Stabia indicano una giornata di Lunedì 30 Settembre all’insegna del sereno e della stabilità climatica. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima ideale per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.4° perc. +17.6° Assenti 12.1 NE max 14 Grecale 53 % 1022 hPa 3 cielo sereno +17.9° perc. +17.2° Assenti 8.3 NE max 9 Grecale 57 % 1021 hPa 6 cielo sereno +18.2° perc. +17.5° Assenti 5.9 NE max 6.2 Grecale 55 % 1021 hPa 9 cielo sereno +21.8° perc. +20.9° Assenti 2.9 NNO max 4.9 Maestrale 36 % 1021 hPa 12 cielo sereno +23.4° perc. +22.8° Assenti 10.9 O max 11.1 Ponente 35 % 1020 hPa 15 cielo sereno +22.4° perc. +21.9° Assenti 15.6 O max 14.9 Ponente 45 % 1019 hPa 18 cielo sereno +21.1° perc. +20.7° Assenti 12 ONO max 12.2 Maestrale 55 % 1019 hPa 21 cielo sereno +20.7° perc. +20.4° Assenti 6.3 NNO max 6.9 Maestrale 58 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:41

