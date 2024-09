Previsioni Meteo Castelvetrano: il bollettino per domani lunedì 9 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 9 Settembre a Castelvetrano prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai +25°C. La velocità del vento sarà di 15km/h proveniente dal Sud Est.

Nelle prime ore del mattino, precisamente dalle 06:00 alle 09:00, sono attese precipitazioni moderate con una probabilità di pioggia che varia dal 78% al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C – +26°C con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà a velocità variabile tra i 6,8km/h e i 19,5km/h provenendo da diverse direzioni.

Durante il pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature massime saranno di circa +26°C – +27°C con una percezione di caldo che potrebbe superare i +28°C. Il vento sarà moderato con raffiche fino a 35,6km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C – +23°C con una percezione di fresco. Il vento soffierà a velocità sostenuta, con raffiche fino a 40,9km/h provenienti da Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Castelvetrano indicano una giornata con precipitazioni concentrate nelle prime ore del mattino, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori tipici per la stagione, con venti moderati provenienti principalmente da direzioni occidentali. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 9 Settembre a Castelvetrano

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +25.5° perc. +26.1° prob. 12 % 15.3 SSE max 27.4 Scirocco 78 % 1011 hPa 4 pioggia moderata +23.1° perc. +23.8° 2.59 mm 11.5 OSO max 20.4 Libeccio 90 % 1010 hPa 7 pioggia moderata +23.6° perc. +24.3° 1.35 mm 11.3 S max 16.1 Ostro 86 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +26.7° perc. +28° 0.23 mm 28.2 NO max 32.9 Maestrale 64 % 1010 hPa 13 cielo sereno +26.7° perc. +28° prob. 20 % 32.4 ONO max 35.6 Maestrale 65 % 1009 hPa 16 cielo sereno +25° perc. +25.4° prob. 21 % 28 NO max 32 Maestrale 69 % 1010 hPa 19 cielo sereno +23.2° perc. +23.5° Assenti 24.1 NO max 39.3 Maestrale 75 % 1011 hPa 22 cielo sereno +22.5° perc. +22.6° Assenti 29.2 NO max 40.8 Maestrale 67 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:21

