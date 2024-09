Previsioni Meteo Castelvetrano: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Castelvetrano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e soleggiato. Le previsioni del tempo indicano cieli sereni per l’intera giornata, senza alcuna previsione di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i +17,5°C della notte e i +24,3°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12,5 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i +16,8°C alle 5:00. L’umidità si manterrà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1018 hPa.

Nella mattina, il sole sorgerà e le temperature inizieranno a salire rapidamente. Alle 8:00, si registrerà una temperatura di +21,2°C, con un’umidità in calo al 50%. La brezza leggera proveniente da sud-est accompagnerà la giornata, rendendo l’aria piacevole e fresca. A mezzogiorno, si raggiungerà il picco di +24,2°C, con condizioni di cielo sereno e senza nuvole.

Il pomeriggio continuerà a mantenere le stesse condizioni favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +24°C. La ventilazione rimarrà leggera, con intensità che non supererà i 10,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono disagi significativi.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai +19°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla e piacevole. L’umidità si attesterà intorno al 65%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Castelvetrano indicano una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature simili e cieli sereni. Gli amanti del sole e delle belle giornate troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere delle meraviglie autunnali della Sicilia.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Castelvetrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.4° perc. +17° Assenti 9.9 NNE max 10.7 Grecale 72 % 1018 hPa 4 cielo sereno +16.9° perc. +16.6° Assenti 10 NE max 11.2 Grecale 72 % 1017 hPa 7 cielo sereno +19.6° perc. +19.2° Assenti 6.6 E max 7.7 Levante 58 % 1018 hPa 10 cielo sereno +23.3° perc. +22.9° Assenti 10.9 SSE max 8.9 Scirocco 45 % 1018 hPa 13 cielo sereno +24.3° perc. +24° Assenti 12.5 S max 9.5 Ostro 46 % 1016 hPa 16 cielo sereno +22.3° perc. +21.9° Assenti 9.3 SSO max 8.3 Libeccio 52 % 1015 hPa 19 cielo sereno +19.5° perc. +19.2° Assenti 4.3 SE max 4.5 Scirocco 63 % 1015 hPa 22 cielo sereno +18.8° perc. +18.5° Assenti 8.5 SE max 9.5 Scirocco 66 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.