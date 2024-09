Previsioni Meteo Castelvetrano: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelvetrano di Mercoledì 11 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,8°C e una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1010 hPa, mentre l’umidità sarà intorno al 72%.

Nella mattina, si assisterà a un proseguimento delle condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a raggiungere i 26°C intorno alle ore 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 22,1 km/h, mantenendo una direzione Ovest-Nord Ovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 53%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 25°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 2%. La brezza vivace continuerà a soffiare, con velocità che si attesteranno intorno ai 26 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 52%, garantendo un comfort climatico ottimale.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole che non influenzerà le condizioni generali. La velocità del vento si ridurrà leggermente, mantenendosi comunque attorno ai 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelvetrano nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre nel fine settimana potrebbero verificarsi delle variazioni, con un possibile incremento della nuvolosità. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.4° perc. +21.5° Assenti 19.3 ONO max 29.5 Maestrale 72 % 1010 hPa 4 cielo sereno +20.2° perc. +20.4° Assenti 12.4 NO max 15.4 Maestrale 78 % 1010 hPa 7 cielo sereno +22.6° perc. +22.7° Assenti 11.2 NO max 12 Maestrale 68 % 1010 hPa 10 cielo sereno +25.6° perc. +25.6° Assenti 17.5 O max 14 Ponente 54 % 1011 hPa 13 cielo sereno +25.6° perc. +25.6° Assenti 26.6 ONO max 23.3 Maestrale 52 % 1011 hPa 16 cielo sereno +23.9° perc. +23.9° Assenti 22.8 ONO max 25.6 Maestrale 58 % 1011 hPa 19 cielo sereno +22.2° perc. +22.2° Assenti 10.4 ONO max 19.1 Maestrale 68 % 1012 hPa 22 poche nuvole +22° perc. +22.2° Assenti 11.9 O max 23.7 Ponente 74 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:18

