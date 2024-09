Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La pioggia leggera, che si manifesterà fin dalle prime ore della notte, continuerà a interessare la zona, con un incremento dell’intensità delle precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature si manterranno relativamente fresche, con valori che oscilleranno tra i 12°C e i 18°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, si registrerà pioggia leggera con una temperatura di circa 18,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 7,8 km/h. Le condizioni di pioggia leggera si protrarranno fino all’alba, mantenendo una temperatura percepita di circa 18°C.

Nella mattina, il maltempo continuerà a farsi sentire. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 16,9°C intorno alle 09:00. La pioggia leggera persisterà, accompagnata da venti provenienti da nord-est, con velocità che potranno arrivare fino a 25,2 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’81%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un’intensificazione delle precipitazioni, con attese di forte pioggia tra le 13:00 e le 14:00, quando si potranno registrare accumuli significativi, rispettivamente di 5,82 mm e 9,18 mm. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13,4°C, mentre i venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo i 36,1 km/h. La situazione di maltempo si manterrà anche nel tardo pomeriggio, con piogge moderate e temperature che non supereranno i 13,8°C.

La sera non porterà miglioramenti significativi, con piogge moderate che continueranno a interessare Castiglione delle Stiviere. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 12°C. I venti rimarranno sostenuti, con raffiche che potranno arrivare fino a 37,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, contribuendo a una sensazione di freddo.

In conclusione, le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere nei prossimi giorni indicano un miglioramento solo parziale. Venerdì si prevede un lieve abbassamento delle precipitazioni, ma le temperature rimarranno fresche. Sabato e Domenica potrebbero presentarsi con condizioni più stabili, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Castiglione delle Stiviere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.2° perc. +18.3° 0.31 mm 3 NNE max 7.8 Grecale 85 % 1004 hPa 3 cielo coperto +17.7° perc. +17.8° prob. 71 % 9.2 E max 17.4 Levante 88 % 1003 hPa 6 pioggia leggera +17° perc. +17.2° 0.43 mm 10.5 E max 22.9 Levante 92 % 1003 hPa 9 pioggia leggera +16.9° perc. +16.8° 0.36 mm 25.2 NE max 36.5 Grecale 81 % 1003 hPa 12 pioggia leggera +16.1° perc. +15.7° 0.83 mm 24.2 NNE max 34.8 Grecale 76 % 1003 hPa 15 pioggia moderata +13.4° perc. +13.1° 3.52 mm 26.8 NE max 36.1 Grecale 90 % 1004 hPa 18 pioggia moderata +12.4° perc. +11.8° 1.53 mm 26.6 NE max 36.1 Grecale 83 % 1006 hPa 21 pioggia moderata +12° perc. +11.5° 1.01 mm 23.5 NE max 33.9 Grecale 83 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.