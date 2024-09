Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Castiglione delle Stiviere si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge intermittenti. Durante la notte, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 29,7 km/h. Con l’arrivo dell’alba, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle precipitazioni, che si protrarranno fino al pomeriggio.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con piogge leggere, che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature si manterranno fresche, oscillando tra i 12,9°C e i 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che raggiungerà il 87%. La velocità del vento varierà, ma si manterrà intorno ai 18 km/h. Durante il pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno significativamente, con la presenza di piogge leggere e una temperatura massima che si attesterà attorno ai 18,3°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con valori che si aggireranno attorno al 32%.

Con l’arrivo della sera, le nuvole continueranno a dominare il cielo, e le temperature scenderanno nuovamente, portandosi intorno ai 13,6°C. L’umidità si manterrà elevata, superando il 76%, mentre il vento si presenterà leggero, con raffiche che non supereranno i 9,3 km/h. La probabilità di pioggia sarà assente, ma il cielo rimarrà coperto.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Castiglione delle Stiviere indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Già da mercoledì, si prevede un parziale diradamento delle nuvole, con temperature in aumento e una diminuzione delle probabilità di pioggia. Questo trend di miglioramento potrebbe continuare anche nei giorni successivi, portando a un clima più stabile e favorevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Castiglione delle Stiviere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.5° perc. +13.8° Assenti 15 E max 29.7 Levante 70 % 1013 hPa 3 cielo coperto +15° perc. +14.3° prob. 6 % 17.3 E max 29.8 Levante 66 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +13.6° perc. +13.2° 0.15 mm 21 E max 37.5 Levante 81 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +13.7° perc. +13.3° 0.47 mm 10.9 NNE max 20.4 Grecale 84 % 1018 hPa 12 cielo coperto +16.9° perc. +16.2° prob. 71 % 15.4 NE max 20.2 Grecale 61 % 1018 hPa 15 pioggia leggera +18° perc. +17.4° 0.12 mm 7.8 E max 11.6 Levante 57 % 1018 hPa 18 cielo coperto +14.6° perc. +14° prob. 24 % 1.7 NNO max 4.9 Maestrale 71 % 1019 hPa 21 cielo coperto +13.8° perc. +13.2° Assenti 7.8 NNO max 8.6 Maestrale 76 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.