Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: il bollettino per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre a Castiglione delle Stiviere si prevedono condizioni meteo variabili con precipitazioni e nuvolosità alternata durante la giornata.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalla notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 80%. Le temperature oscilleranno intorno ai +20°C con una leggera percezione di fresco dovuta alla pioggia. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con raffiche fino a 15,6km/h.

Durante la mattina, la pioggia tenderà a diminuire e la copertura nuvolosa si abbasserà al 18%. Le temperature saliranno fino a +22,8°C con una sensazione di caldo più marcata. Il vento sarà sempre proveniente da Nord – Nord Est con intensità leggera.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole e si presenterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 7%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,1°C, con una percezione di caldo elevata. Il vento sarà prevalentemente da Nord Est con raffiche leggere.

In serata, la situazione meteorologica cambierà nuovamente con il ritorno delle piogge, che diventeranno moderate. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100% e le temperature si abbasseranno intorno ai +19,8°C. Il vento cambierà direzione provenendo da Nord Est con intensità moderata.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Castiglione delle Stiviere, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con un cielo sereno e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni che potrebbero verificarsi nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 4 Settembre a Castiglione delle Stiviere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.5° perc. +20.7° 0.53 mm 11.7 NNE max 15.6 Grecale 80 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +20.3° perc. +20.5° 0.63 mm 6.7 N max 8.9 Tramontana 81 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +21.1° perc. +21.4° 0.41 mm 7.2 N max 10.4 Tramontana 80 % 1015 hPa 9 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° prob. 47 % 7.3 E max 7.4 Levante 53 % 1015 hPa 12 poche nuvole +29.9° perc. +29.6° prob. 39 % 7.3 E max 8.6 Levante 41 % 1013 hPa 15 cielo sereno +30.8° perc. +30.4° prob. 35 % 14.2 NNE max 10.3 Grecale 38 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +20.8° perc. +21.1° 1 mm 16.6 SE max 33.3 Scirocco 83 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +20.3° perc. +20.7° 0.98 mm 14.1 NNE max 26.6 Grecale 88 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.