Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: il bollettino per domani sabato 21 settembre

Le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre la mattina porterà un miglioramento con cielo sereno. Nel pomeriggio, il tempo rimarrà prevalentemente sereno, mentre in serata ci sarà un aumento della copertura nuvolosa.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura di +16°C e un’umidità del 71%. La velocità del vento sarà di circa 5,6 km/h da Nord Est. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi attorno ai +15°C fino alle 05:00, quando si registreranno nubi sparse e un’umidità che aumenterà fino al 73%.

La mattina si presenterà con un cielo sereno, a partire dalle 06:00, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i +22,4°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà fino al 48%, rendendo l’aria più secca e gradevole. La brezza leggera, con velocità attorno ai 8 km/h, contribuirà a rendere la mattinata particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 60%. Le condizioni meteo favorevoli continueranno fino alle 17:00, quando si potranno osservare poche nuvole.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno gradualmente fino a +16°C entro le 23:00, con un’umidità che si attesterà intorno al 69%. Il vento, che si manterrà debole, potrebbe portare a un clima leggermente più fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castiglione delle Stiviere indicano una giornata di Sabato 21 Settembre con condizioni meteo variabili, ma nel complesso favorevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge sporadiche, quindi è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Castiglione delle Stiviere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16° perc. +15.6° Assenti 5.6 NE max 6.6 Grecale 71 % 1022 hPa 3 cielo coperto +15.5° perc. +15° Assenti 8.3 NNE max 9.2 Grecale 73 % 1022 hPa 6 nubi sparse +15.9° perc. +15.5° Assenti 7.8 NNE max 8.4 Grecale 73 % 1022 hPa 9 cielo sereno +20.8° perc. +20.3° Assenti 7.3 E max 10.4 Levante 54 % 1022 hPa 12 cielo sereno +22.4° perc. +21.9° Assenti 8 ESE max 9.1 Scirocco 48 % 1021 hPa 15 cielo sereno +22.7° perc. +22.3° Assenti 4.7 E max 7.7 Levante 48 % 1020 hPa 18 nubi sparse +18.4° perc. +18° Assenti 4 ENE max 4.5 Grecale 64 % 1020 hPa 21 cielo coperto +17.2° perc. +16.8° Assenti 5.8 NE max 6.6 Grecale 67 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:12

