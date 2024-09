Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo coperto e piogge leggere nelle prime ore della notte. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i +11,0°C e i +16,2°C durante il giorno. La velocità del vento varierà, con raffiche che potrebbero raggiungere i 25,6 km/h nel pomeriggio. L’umidità rimarrà elevata, superando il 70%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1015 hPa.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Castiglione delle Stiviere sarà interessata da piogge leggere. La temperatura si attesterà attorno ai +12°C, con un’umidità che raggiungerà il 83%. Le condizioni di cielo coperto persisteranno, e la velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Est – Sud Est.

Nella mattina, il meteo non subirà significativi cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e ci sarà una leggera possibilità di ulteriori piogge. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i +14°C entro le ore centrali della mattina. L’umidità inizierà a diminuire, ma rimarrà comunque alta, attorno al 67%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto, con temperature che toccheranno il picco di +16,2°C. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità si manterrà attorno al 61%, mentre il vento si intensificherà, raggiungendo una velocità di 12,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare nuovamente, scendendo fino a +11°C. Il cielo rimarrà coperto, e le condizioni di umidità continueranno a essere elevate. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 8 km/h, con direzione prevalentemente da Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castiglione delle Stiviere nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Sabato e Domenica si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +11.8° perc. +11.3° 0.62 mm 6.1 SE max 8.9 Scirocco 86 % 1007 hPa 4 cielo coperto +11.9° perc. +11.3° prob. 60 % 0.8 S max 6.6 Ostro 83 % 1007 hPa 7 cielo coperto +12.6° perc. +12° prob. 31 % 0.8 O max 5 Ponente 78 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +14° perc. +13.4° 0.11 mm 1.9 O max 4.8 Ponente 71 % 1011 hPa 13 cielo coperto +15.8° perc. +15.1° prob. 4 % 3.2 S max 5 Ostro 62 % 1011 hPa 16 cielo coperto +15.3° perc. +14.7° prob. 12 % 12.7 S max 18 Ostro 68 % 1012 hPa 19 cielo coperto +11.5° perc. +10.6° prob. 4 % 7.6 OSO max 16.7 Libeccio 74 % 1015 hPa 22 cielo coperto +11.5° perc. +10.6° Assenti 8.4 NO max 10 Maestrale 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:27

