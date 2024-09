Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e un possibile miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 21,9°C. Tuttavia, non mancheranno brevi piogge nel pomeriggio, che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 76%, e la pressione atmosferica si manterrà sui 1018 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 19,6°C intorno alle 10:00, con una leggera diminuzione dell’umidità. La velocità del vento varierà tra 6,1 km/h e 10,9 km/h, mantenendo una brezza leggera. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 6%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della temperatura, che raggiungerà i 21,9°C alle 13:00. Tuttavia, si prevede anche l’arrivo di pioggia leggera intorno alle 16:00, con una probabilità di 41%. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 56%, e il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 23,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 52%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 15,5°C. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità si stabilizzerà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere di Giovedì 19 Settembre suggeriscono una giornata con temperature gradevoli, ma con la possibilità di brevi piogge nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo le giornate più soleggiate e favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Castiglione delle Stiviere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15° perc. +14.6° prob. 40 % 11.5 NO max 15.1 Maestrale 76 % 1018 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° prob. 29 % 11.7 NNO max 15.2 Maestrale 71 % 1016 hPa 6 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° prob. 25 % 11.1 N max 15.9 Tramontana 68 % 1016 hPa 9 nubi sparse +19.3° perc. +18.8° Assenti 6.1 NE max 13.6 Grecale 59 % 1017 hPa 12 nubi sparse +21.7° perc. +21.3° prob. 6 % 20.8 ESE max 31.9 Scirocco 51 % 1017 hPa 15 nubi sparse +21.4° perc. +21.1° prob. 31 % 17.3 ESE max 28.4 Scirocco 57 % 1017 hPa 18 nubi sparse +17.1° perc. +16.7° prob. 28 % 7 E max 13 Levante 72 % 1018 hPa 21 nubi sparse +15.7° perc. +15.4° Assenti 8 NNE max 9.2 Grecale 77 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:16

