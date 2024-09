Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Castiglione delle Stiviere si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di piogge leggere e cieli nuvolosi. Durante la notte, le precipitazioni si intensificheranno, portando a un accumulo di circa 1.45 mm di pioggia. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con un’umidità che raggiungerà il 97%. La mattina inizierà con cieli coperti e possibilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio si assisterà a un miglioramento temporaneo, con nubi sparse e temperature che toccheranno i 20°C. Tuttavia, nel corso della sera, le piogge torneranno a farsi sentire, mantenendo un clima fresco e umido.

Durante la notte, le condizioni meteo a Castiglione delle Stiviere saranno caratterizzate da pioggia moderata fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 16°C, con una copertura nuvolosa del 100%. Il vento soffierà da ovest a una velocità di circa 9,9 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 13,6 km/h. L’umidità sarà molto alta, attorno al 97%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra 14,8°C e 19,4°C. Le piogge si presenteranno in forma leggera, con accumuli che non supereranno i 0,14 mm. La velocità del vento diminuirà, mantenendosi attorno ai 7,5 km/h. L’umidità, sebbene in lieve calo, rimarrà elevata, intorno al 66%.

Il pomeriggio porterà un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 20,7°C. Le precipitazioni si faranno più rare, con probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 40%. Il vento sarà debole, con intensità che non supererà i 5,6 km/h. Tuttavia, l’umidità rimarrà alta, intorno al 63%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo a Castiglione delle Stiviere torneranno a deteriorarsi, con piogge leggere previste. Le temperature scenderanno nuovamente, arrivando a 15,1°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 75%, e l’umidità si stabilizzerà attorno all’85%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 3,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Castiglione delle Stiviere indicano un trend di instabilità, con possibilità di piogge alternate a momenti di schiarita. Domani, ci si aspetta un ulteriore miglioramento, ma le condizioni rimarranno fresche e umide. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle previsioni del tempo e prepararsi a eventuali cambiamenti repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +16° perc. +16.2° 1.45 mm 9.9 O max 13.6 Ponente 97 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +15.7° perc. +15.8° 0.49 mm 9.2 OSO max 13.4 Libeccio 95 % 1009 hPa 6 cielo coperto +14.8° perc. +14.8° prob. 77 % 7.2 OSO max 11.4 Libeccio 92 % 1009 hPa 9 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° prob. 20 % 8.5 OSO max 9.3 Libeccio 79 % 1011 hPa 12 cielo coperto +20.2° perc. +20° prob. 34 % 7.5 OSO max 9.6 Libeccio 66 % 1010 hPa 15 nubi sparse +20.6° perc. +20.3° prob. 44 % 2.4 SO max 5.7 Libeccio 63 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +16.3° perc. +16.1° 0.65 mm 1.2 N max 1.7 Tramontana 82 % 1011 hPa 21 nubi sparse +15.7° perc. +15.5° prob. 16 % 3.2 N max 5 Tramontana 83 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:06

