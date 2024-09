Previsioni Meteo Castrovillari: il bollettino per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 2 Settembre a Castrovillari indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%, mentre nel pomeriggio e sera si prevedono nubi sparse con una probabilità di pioggia che aumenta gradualmente nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa intorno al 40%. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest.

Al mattino, la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, con temperature che saliranno fino a 29°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di circa 7km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si attesteranno intorno ai 33°C. Il vento proveniente da Sud Ovest potrà raggiungere i 12km/h.

In serata, la situazione non cambierà, con cielo coperto al 100% e temperature intorno ai 23°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest – Nord Ovest con una velocità di circa 8km/h.

In base alle previsioni, si consiglia di prestare attenzione alla possibile variazione delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castrovillari per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 2 Settembre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.1° perc. +21.7° Assenti 3.4 NNO max 4.8 Maestrale 50 % 1014 hPa 3 nubi sparse +21.4° perc. +20.8° Assenti 4.4 NO max 6.2 Maestrale 49 % 1013 hPa 6 nubi sparse +25.2° perc. +24.9° Assenti 4 O max 6 Ponente 42 % 1014 hPa 9 cielo coperto +30.9° perc. +29.6° Assenti 6.6 SO max 10.6 Libeccio 30 % 1014 hPa 12 nubi sparse +33° perc. +31.6° Assenti 9.4 SO max 11.7 Libeccio 27 % 1012 hPa 15 cielo coperto +27.6° perc. +27.4° Assenti 4.8 O max 6.1 Ponente 41 % 1013 hPa 18 cielo coperto +24.5° perc. +24.4° prob. 4 % 7.2 O max 7.6 Ponente 56 % 1014 hPa 21 cielo coperto +23.4° perc. +23.3° prob. 4 % 6.8 ONO max 7.6 Maestrale 55 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:20

