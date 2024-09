Previsioni Meteo Castrovillari: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castrovillari di Sabato 21 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di cielo sereno, che si trasformeranno nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa, fino a raggiungere un cielo completamente coperto nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra +16°C e +23°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto elevata, specialmente nelle ore serali.

Nella notte, Castrovillari si troverà sotto un cielo con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai +16°C. La copertura nuvolosa sarà del 42%, e il vento soffierà da Nord a una velocità di circa 4 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 19%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i +23°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 3%. Il vento continuerà a mantenersi leggero, proveniente principalmente da Est, con velocità che varieranno tra 2 km/h e 10 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 52%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Il cielo passerà da poche nuvole a cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature inizieranno a scendere, arrivando a +21°C alle ore 15:00. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che toccheranno il 25%. Il vento si manterrà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +17°C. Il cielo rimarrà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 76%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Nord-Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castrovillari nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, è importante tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché la variabilità del clima autunnale potrebbe portare a sorprese. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un fine settimana che, sebbene inizi con un cielo sereno, potrebbe riservare qualche nuvola in più nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16° perc. +15.8° prob. 19 % 4.2 N max 4.9 Tramontana 81 % 1019 hPa 3 cielo sereno +15.4° perc. +15.1° Assenti 3.5 N max 4.3 Tramontana 83 % 1019 hPa 6 cielo sereno +17.1° perc. +16.9° prob. 3 % 2.1 ENE max 4.4 Grecale 78 % 1020 hPa 9 cielo sereno +21.6° perc. +21.4° Assenti 7.8 ESE max 7.8 Scirocco 59 % 1020 hPa 12 nubi sparse +23.3° perc. +23° Assenti 8.9 ESE max 7.8 Scirocco 52 % 1019 hPa 15 cielo coperto +21.9° perc. +21.7° prob. 25 % 5.5 ESE max 5.4 Scirocco 59 % 1019 hPa 18 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° prob. 17 % 1.8 NE max 2.8 Grecale 70 % 1020 hPa 21 cielo coperto +17.3° perc. +17° Assenti 4.9 NNE max 5.3 Grecale 75 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 18:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.