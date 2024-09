Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Catania indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 24°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un incremento che porterà i valori fino a 30°C. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente, con un’umidità che varierà tra il 39% e il 65%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni occidentali.

Durante il pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 31°C, con una leggera diminuzione prevista nel tardo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà intorno ai 12 km/h, contribuendo a rendere l’aria più gradevole nonostante il caldo. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1012 hPa, mentre le precipitazioni rimarranno assenti per l’intera giornata.

Nella sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi sui 26°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, favorendo una serata piacevole e tranquilla. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Catania indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede che il bel tempo continuerà anche nei giorni successivi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate serene, mentre è consigliabile rimanere idratati e proteggersi adeguatamente dal sole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.9° perc. +24° Assenti 10.6 O max 16.6 Ponente 65 % 1015 hPa 4 cielo sereno +23.5° perc. +23.5° Assenti 10.3 O max 17.2 Ponente 64 % 1014 hPa 7 cielo sereno +25.7° perc. +25.8° Assenti 11.2 O max 14.6 Ponente 55 % 1014 hPa 10 cielo sereno +29.6° perc. +29.5° Assenti 3.1 OSO max 8.1 Libeccio 42 % 1014 hPa 13 cielo sereno +31° perc. +30.8° Assenti 7.6 SSE max 12.2 Scirocco 39 % 1012 hPa 16 cielo sereno +27.8° perc. +28.4° Assenti 10.3 ESE max 13 Scirocco 52 % 1013 hPa 19 cielo sereno +26.8° perc. +27.5° Assenti 5.3 SO max 7.2 Libeccio 55 % 1014 hPa 22 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 7 O max 10.3 Ponente 55 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:44

