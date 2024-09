Previsioni Meteo Catania: il bollettino per la prossima settimana 23 – 26 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 23 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98% e temperature intorno ai 22,5°C. Durante la mattina, la nuvolosità aumenterà fino al 100%, con temperature che raggiungeranno i 25,5°C. Nel pomeriggio, si prevede l’arrivo di piogge leggere e una temperatura massima di 26,3°C. Martedì 24 Settembre, il cielo presenterà nubi sparse e temperature fino a 27,5°C. Mercoledì 25 Settembre, si assisterà a un cielo sereno, con temperature massime di 29°C e possibili piogge nel pomeriggio. Giovedì 26 Settembre, il tempo sarà prevalentemente sereno, con temperature attorno ai 26,4°C.

Lunedì 23 Settembre

Nella notte di Lunedì 23 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. La temperatura si attesterà intorno ai 22,5°C, con una temperatura percepita di 22,8°C. La velocità del vento sarà di 5,3 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 28%, ma non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 23,3°C alle 07:00 e i 25,5°C alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 8,7 km/h alle 10:00, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud-Ovest. La probabilità di pioggia diminuirà, attestandosi intorno al 13% alle 10:00.

Nel pomeriggio, il tempo cambierà drasticamente, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 12:00. La temperatura massima raggiungerà i 26,3°C alle 12:00 e scenderà a 24,6°C alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e le precipitazioni si intensificheranno, con un accumulo di 0,15 mm alle 12:00 e 0,88 mm alle 14:00. L’umidità aumenterà fino al 66% alle 16:00.

Infine, nella sera, il cielo si manterrà coperto fino alle 18:00, quando si prevede un miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno a 22,8°C alle 20:00 e l’umidità si stabilizzerà attorno al 74%. La probabilità di pioggia sarà bassa, con valori sotto il 10%.

Martedì 24 Settembre

Durante la notte di Martedì 24 Settembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 56%. La temperatura si attesterà intorno ai 21,9°C, con una temperatura percepita di 22,2°C. La velocità del vento sarà di 8,8 km/h proveniente da Ovest-Sud-Ovest, con raffiche fino a 11,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole e la temperatura salirà fino a 27,5°C alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, con valori che raggiungeranno i 11,9 km/h alle 12:00. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 4%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 26°C alle 15:00. La velocità del vento sarà di 16,4 km/h e l’umidità si attesterà attorno al 62%.

Nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature scenderanno a 23,4°C alle 23:00. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 73%.

Mercoledì 25 Settembre

Nella notte di Mercoledì 25 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 64%. La temperatura si attesterà intorno ai 23,1°C, con una temperatura percepita di 23,4°C. La velocità del vento sarà di 3,6 km/h proveniente da Ovest-Sud-Ovest.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 09:00, quando si prevede un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno fino a 28,7°C alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con valori che raggiungeranno i 17,2 km/h alle 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto e si prevede l’arrivo di pioggia leggera alle 15:00. La temperatura massima raggiungerà i 29°C alle 12:00. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di 0,11 mm.

Nella sera, il cielo si manterrà con poche nuvole e le temperature scenderanno a 23,6°C alle 23:00. L’umidità si stabilizzerà attorno al 72%.

Giovedì 26 Settembre

Nella notte di Giovedì 26 Settembre, il cielo sarà sereno con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 26%. La temperatura si attesterà intorno ai 23,3°C, con una temperatura percepita di 23,6°C. La velocità del vento sarà di 6 km/h proveniente da Ovest.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che aumenterà fino all’80%. Le temperature saliranno fino a 26,4°C alle 09:00. La velocità del vento sarà leggera, con valori che raggiungeranno i 7,9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 25,2°C alle 14:00. L’umidità si attesterà attorno al 54%.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature scenderanno a 23,6°C alle 23:00. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 72%.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un mix di nubi sparse e piogge leggere, specialmente Lunedì e Mercoledì. Martedì e Giovedì offriranno condizioni più serene e temperature più elevate, rendendo possibile godere di momenti all’aperto. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni per eventuali cambiamenti, specialmente in caso di pioggia.

