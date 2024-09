Previsioni Meteo Catania: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori elevati, con picchi che raggiungeranno i 31,4°C durante le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 18 km/h. L’umidità si presenterà in aumento, specialmente nelle ore serali, ma senza precipitazioni previste.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 25,7°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 9%. La ventilazione sarà debole, proveniente da Ovest, con velocità di circa 9,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59%, garantendo un clima notturno gradevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un rapido riscaldamento. Le temperature saliranno fino a 31,1°C entro le ore 11:00, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità scenderà fino al 40%, rendendo l’aria più secca e confortevole. La direzione del vento sarà prevalentemente da Sud Est.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 28,6°C alle 14:00, per poi scendere leggermente verso le ore successive. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 67% entro le 17:00. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia sarà presente, seppur bassa, attorno all’8-19%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 24,5°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 66%. Il vento continuerà a soffiare da Nord, mantenendo una velocità moderata. Le condizioni rimarranno stabili, senza segnali di maltempo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno elevate e un clima prevalentemente sereno. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità e una leggera fluttuazione delle temperature, senza particolari eventi meteorologici in arrivo. Gli amanti del sole e del caldo potranno godere di un fine settimana piacevole, mentre le serate si presenteranno fresche e tranquille.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.5° perc. +25.6° Assenti 8.7 O max 15.5 Ponente 59 % 1012 hPa 4 cielo sereno +25° perc. +25.1° Assenti 7.6 O max 13.1 Ponente 59 % 1012 hPa 7 cielo sereno +27.2° perc. +27.7° Assenti 6.3 O max 9.4 Ponente 52 % 1013 hPa 10 cielo sereno +30.3° perc. +30.3° Assenti 4.7 SE max 10 Scirocco 42 % 1013 hPa 13 cielo sereno +30.6° perc. +30.8° Assenti 15.7 ESE max 17.2 Scirocco 43 % 1012 hPa 16 nubi sparse +28.5° perc. +29.4° prob. 19 % 8.2 E max 13.8 Levante 53 % 1013 hPa 19 nubi sparse +25.5° perc. +26° prob. 7 % 7.5 NNE max 18.3 Grecale 71 % 1014 hPa 22 nubi sparse +24.6° perc. +24.9° prob. 11 % 3.4 NNO max 15.1 Maestrale 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:43

