Previsioni Meteo Catania: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

A Catania, le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 24°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La velocità del vento sarà moderata, proveniente prevalentemente da Ovest, con raffiche che potrebbero raggiungere i 30 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 57%.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentarsi favorevole, con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 30°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’ottima visibilità e assenza di precipitazioni. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con intensità che varierà tra 20 e 30 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, contribuendo a un senso di calore più intenso.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 31°C, mantenendo il cielo sereno. Il vento si presenterà con una leggera brezza, rendendo il clima più gradevole nonostante il caldo. L’umidità continuerà a scendere, portandosi attorno al 35%, mentre le condizioni di stabilità atmosferica garantiranno l’assenza di fenomeni precipitativi.

La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 22°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una piacevole serata all’aperto. La velocità del vento si attenuerà, mantenendo comunque una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno elevate e condizioni di cielo sereno. Anche se ci si aspetta un lieve calo termico nei giorni successivi, non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, rendendo questa settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24° perc. +24° Assenti 16 OSO max 27 Libeccio 57 % 1011 hPa 3 poche nuvole +23.5° perc. +23.4° Assenti 21.1 O max 42.4 Ponente 58 % 1011 hPa 6 nubi sparse +24.3° perc. +24.4° Assenti 23 O max 41.3 Ponente 61 % 1011 hPa 9 cielo sereno +28.8° perc. +28.7° prob. 17 % 29.6 O max 46.7 Ponente 43 % 1011 hPa 12 cielo sereno +31.1° perc. +30.1° prob. 13 % 29.3 O max 42.5 Ponente 33 % 1010 hPa 15 cielo sereno +29.8° perc. +29.1° Assenti 17.9 ONO max 30.5 Maestrale 37 % 1010 hPa 18 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 18.1 ONO max 24.8 Maestrale 38 % 1011 hPa 21 cielo sereno +23.9° perc. +23.5° Assenti 20.1 ONO max 32.2 Maestrale 44 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.