Previsioni Meteo Catanzaro: il bollettino per domani sabato 14 settembre

Le previsioni meteo per Catanzaro indicano un Sabato 14 Settembre caratterizzato da condizioni variabili, con un predominio di piogge leggere nelle prime ore del giorno e un graduale miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 14°C e i 19°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da Ovest, con intensità variabile. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente al mattino, ma si prevede un parziale diradamento nel pomeriggio.

Nella notte, Catanzaro si troverà sotto un cielo coperto, con temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo l’85%, e si registreranno piogge leggere, con un’intensità di circa 0.19mm. La velocità del vento sarà di circa 23,5 km/h, proveniente da Ovest, creando una sensazione di fresco. La probabilità di precipitazioni sarà del 25%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente. Si continuerà a registrare pioggia leggera, con temperature che varieranno tra i 17°C e i 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, intorno all’83%, e la velocità del vento si manterrà sui 13-14 km/h. Le piogge si intensificheranno leggermente, con accumuli che potranno arrivare fino a 0.28mm. L’umidità sarà elevata, attorno al 75-81%.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno un massimo di 19°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 61%. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 17 km/h, con raffiche che potranno toccare i 27 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che scenderà al 54%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Le temperature scenderanno fino a 14°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 26%. Il vento si calmerà, mantenendosi sui 10 km/h. Le probabilità di pioggia saranno basse, e non si registreranno accumuli significativi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catanzaro nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Dopo un Sabato caratterizzato da piogge leggere e temperature fresche, si prevede un inizio di settimana con cieli più sereni e temperature in aumento. Lunedì e martedì potrebbero portare condizioni più stabili, con un incremento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero finalmente godere di giornate più soleggiate.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18° perc. +17.7° prob. 21 % 23.7 O max 47.1 Ponente 69 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +17.2° perc. +17° 0.19 mm 19.2 O max 37.8 Ponente 78 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +17.2° perc. +17° 0.13 mm 12.5 ONO max 22 Maestrale 77 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +18.3° perc. +18.1° 0.21 mm 13.3 ONO max 19.9 Maestrale 74 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +18.4° perc. +18.1° 0.25 mm 12.8 O max 21.3 Ponente 72 % 1012 hPa 15 nubi sparse +19.9° perc. +19.4° prob. 67 % 16.9 ONO max 27.1 Maestrale 57 % 1012 hPa 18 nubi sparse +16° perc. +15.5° prob. 55 % 10.3 NNO max 15.6 Maestrale 72 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +14.7° perc. +14.3° 0.13 mm 9 NO max 13.1 Maestrale 77 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 18:59

