Previsioni Meteo Catanzaro: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Catanzaro di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, la città sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,5°C. La presenza di piogge leggere sarà evidente nelle prime ore del giorno, accompagnata da venti sostenuti provenienti da Ovest.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la persistenza della pioggia, che si intensificherà, portando a un accumulo di circa 1,08 mm di precipitazioni. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 20,7°C, mentre la velocità del vento raggiungerà punte di 30,2 km/h. L’umidità rimarrà elevata, superando l’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, la situazione meteo inizierà a migliorare, con un graduale diradamento delle nubi. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 22°C, mentre le precipitazioni diventeranno sporadiche. Le nubi sparse si faranno più evidenti, e il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendosi attorno ai 31,5 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni che favoriranno un abbassamento della temperatura fino a 19°C. La calma atmosferica si farà sentire, con venti più leggeri e una diminuzione dell’umidità, che si stabilizzerà intorno al 60%. Questo permetterà di godere di una serata piacevole, ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Catanzaro nei prossimi giorni evidenzieranno un miglioramento generale, con un weekend che si preannuncia più stabile e soleggiato. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe ripresentarsi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.5° perc. +20.7° prob. 23 % 17 O max 36.6 Ponente 80 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +19.8° perc. +20.1° 0.64 mm 17.2 OSO max 39.8 Libeccio 85 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +20.7° perc. +21° 0.92 mm 29.3 O max 57.9 Ponente 82 % 1009 hPa 9 pioggia leggera +22° perc. +22.1° 0.24 mm 29.3 O max 57.1 Ponente 70 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +22.8° perc. +22.8° 0.15 mm 35.2 O max 57.1 Ponente 62 % 1010 hPa 15 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° prob. 36 % 28.3 ONO max 53.5 Maestrale 67 % 1010 hPa 18 nubi sparse +18.8° perc. +18.3° prob. 25 % 26.8 ONO max 54.5 Maestrale 59 % 1011 hPa 21 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 23.7 O max 51 Ponente 68 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:00

