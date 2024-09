Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alla mattina, con temperature che oscilleranno intorno ai 17°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, portando a un pomeriggio prevalentemente sereno e temperature che raggiungeranno i 21°C. La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in lieve calo.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, Cava De’ Tirreni sperimenterà piogge leggere e moderate, con temperature comprese tra 16,5°C e 17,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 90% durante le ore più critiche. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6 km/h, proveniente principalmente da Sud Est. Le precipitazioni totali nella notte si attesteranno intorno ai 5 mm, con un’umidità che si manterrà elevata, intorno all’86%.

Con l’arrivo della mattina, tra le 06:00 e le 12:00, le previsioni del tempo indicano un miglioramento. Le piogge si attenueranno, passando a piogge leggere, e la temperatura salirà gradualmente fino a raggiungere i 20,9°C. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, scendendo al 28% entro le 11:00. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una velocità di circa 10 km/h.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, si prevede un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le nuvole si diraderanno e il cielo diventerà sereno, con temperature che toccheranno i 21°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità scenderà al 63%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera, dalle 18:00 in poi, si presenterà con cieli sereni e temperature che scenderanno lentamente fino a 18°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno al 2%. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno a mantenere il clima piacevole, con venti leggeri provenienti da Est-Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni di Giovedì 19 Settembre evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un clima stabile e prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, rendendo ideale il tempo per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.7° perc. +17.8° 0.56 mm 6.3 SE max 9.1 Scirocco 86 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +16.9° perc. +17° 1.1 mm 6.7 SE max 9.7 Scirocco 89 % 1013 hPa 6 pioggia moderata +17.2° perc. +17.2° 1.1 mm 6.3 SE max 9 Scirocco 88 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +19.6° perc. +19.5° 0.14 mm 8.6 SSE max 11.2 Scirocco 73 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +20.8° perc. +20.7° 0.34 mm 11.4 S max 12.2 Ostro 65 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +20.8° perc. +20.5° 0.1 mm 7.7 S max 8.4 Ostro 60 % 1014 hPa 18 cielo sereno +19.2° perc. +18.9° prob. 37 % 3.9 SE max 5.7 Scirocco 66 % 1014 hPa 21 cielo sereno +18.4° perc. +18° Assenti 5 ENE max 4.8 Grecale 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:58

