Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: il bollettino per domani martedì 17 settembre

Le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni di Martedì 17 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una leggera diminuzione rispetto ai giorni precedenti. La presenza di piogge leggere e moderate accompagnerà gli abitanti durante tutta la giornata, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni climatiche.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,5°C, con una temperatura percepita di 17,1°C. La velocità del vento sarà di circa 7,1 km/h da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 8,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1010 hPa.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Si continuerà a registrare pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si muoveranno tra i 16,5°C e i 19,6°C, con una temperatura percepita che potrà arrivare fino a 19,2°C. Il vento si presenterà con una velocità di circa 10 km/h da Sud Est, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 74%.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, che oscilleranno tra i 18,3°C e i 20,7°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, con intensità che varierà da leggera a moderata. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e l’umidità si attesterà attorno al 78%. La velocità del vento si manterrà tra i 7,7 km/h e i 10,5 km/h, con direzione variabile.

La sera non porterà miglioramenti significativi, con pioggia leggera e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità si manterrà attorno al 77%. Il vento continuerà a soffiare da Est-Sud Est, con una velocità di circa 8,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cava De’ Tirreni nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni instabili, con piogge che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in quanto le temperature rimarranno moderate e l’umidità elevata. La situazione climatica potrebbe migliorare solo a partire da Giovedì, quando si prevede un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.5° perc. +17.1° 0.11 mm 7.1 ENE max 8.2 Grecale 68 % 1010 hPa 3 cielo coperto +17.3° perc. +16.8° prob. 37 % 6.6 E max 8.1 Levante 65 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +16.5° perc. +16.1° 0.18 mm 8.2 ESE max 11.7 Scirocco 74 % 1011 hPa 9 pioggia moderata +16.3° perc. +16° 1.37 mm 10.5 ENE max 13.8 Grecale 79 % 1011 hPa 12 cielo coperto +21.1° perc. +20.7° prob. 62 % 8.5 ESE max 14.3 Scirocco 53 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +20.1° perc. +19.8° 0.61 mm 10.5 SE max 13 Scirocco 62 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +18.3° perc. +18.2° 0.28 mm 9.2 NE max 12.2 Grecale 78 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +18.5° perc. +18.4° 0.13 mm 7.7 ESE max 10 Scirocco 77 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:02

