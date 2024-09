Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nuvolosità e occasionali piogge. Durante la notte, si registreranno temperature miti e una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della mattinata. Le condizioni meteo si presenteranno stabili, ma con la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. La temperatura percepita si manterrà su valori gradevoli, mentre il vento si presenterà debole, rendendo l’atmosfera complessivamente piacevole.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di +18,8°C e un’umidità del 78%. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% e mantenendo temperature attorno ai 18,6°C. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 3,5 km/h e i 5,1 km/h, proveniente principalmente da Est-Sud Est.

La mattina si presenterà con cielo completamente coperto, con temperature che si alzeranno gradualmente fino a raggiungere i 22,4°C intorno a mezzogiorno. Durante questa fase, la probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non mancheranno brevi episodi di pioggia leggera, specialmente attorno alle ore 12:00 e 13:00, con accumuli di 0,18 mm e 0,14 mm rispettivamente. L’umidità si manterrà alta, attorno al 60-70%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. Tuttavia, non si escludono brevi piogge, con una probabilità che potrà arrivare fino al 44%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma il vento si presenterà più attivo, con velocità che potranno raggiungere i 13 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che scenderà fino a 19°C. Il cielo si manterrà nuvoloso, ma con una diminuzione della copertura nuvolosa al 43%. Le condizioni di umidità rimarranno stabili, e il vento continuerà a essere leggero, rendendo la serata gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cava De’ Tirreni nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con un miglioramento atteso per Giovedì, quando le temperature si alzeranno ulteriormente e le piogge diventeranno più rare. Tuttavia, sarà importante monitorare eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.8° perc. +18.7° Assenti 5.1 ESE max 6.6 Scirocco 78 % 1017 hPa 3 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° Assenti 4.1 SE max 5.8 Scirocco 79 % 1017 hPa 6 cielo coperto +19° perc. +18.9° prob. 8 % 5.7 ESE max 7.5 Scirocco 77 % 1017 hPa 9 cielo coperto +21° perc. +20.8° prob. 16 % 5 SSE max 6.4 Scirocco 66 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +23° perc. +22.9° 0.18 mm 10.9 SSO max 13.1 Libeccio 60 % 1017 hPa 15 pioggia leggera +22.2° perc. +22.2° 0.15 mm 13.6 S max 13.9 Ostro 65 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.3° perc. +20.4° prob. 36 % 7.1 SSE max 8.7 Scirocco 76 % 1018 hPa 21 nubi sparse +19.7° perc. +19.8° Assenti 4.1 SE max 5.5 Scirocco 79 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:48

