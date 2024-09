Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,8°C al mattino e i 25,2°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10,5 km/h. L’umidità si attesterà su livelli moderati, intorno al 60%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1019 hPa.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà sereno con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17,8°C. La ventilazione sarà debole, proveniente da Nord Est, con una velocità di circa 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 75%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,2°C entro le 7:00. La brezza leggera, con velocità di circa 6,7 km/h, contribuirà a rendere la mattinata particolarmente gradevole. L’umidità diminuirà, attestandosi intorno al 62%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. A partire dalle 14:00, il cielo presenterà poche nuvole e successivamente nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 25,2°C alle 12:00, per poi scendere a 21,8°C entro le 18:00. La velocità del vento si manterrà leggera, con valori che varieranno tra 5 km/h e 10,5 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 66%.

La sera porterà con sé un cielo ancora parzialmente nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,2°C. La ventilazione rimarrà debole, e l’umidità continuerà a mantenersi su livelli moderati, intorno al 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cava De’ Tirreni indicano una giornata di Sabato 21 Settembre all’insegna del bel tempo, con un graduale aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera instabilità atmosferica che potrebbe manifestarsi nei giorni a venire. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di una giornata di sole prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19° perc. +18.8° Assenti 8.2 NE max 10.4 Grecale 71 % 1018 hPa 3 cielo sereno +18.2° perc. +18° Assenti 9 NE max 11.2 Grecale 74 % 1019 hPa 6 cielo sereno +18.7° perc. +18.4° Assenti 8.6 NE max 10.5 Grecale 71 % 1019 hPa 9 cielo sereno +23.1° perc. +22.8° Assenti 2.1 NE max 5.1 Grecale 49 % 1020 hPa 12 cielo sereno +25.2° perc. +25° Assenti 7.2 SO max 8.9 Libeccio 44 % 1018 hPa 15 nubi sparse +23.2° perc. +23° Assenti 7.7 S max 7.3 Ostro 54 % 1018 hPa 18 nubi sparse +21.8° perc. +21.6° Assenti 1.5 NE max 3.8 Grecale 60 % 1019 hPa 21 nubi sparse +20.8° perc. +20.5° Assenti 5.1 NE max 5.5 Grecale 62 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.