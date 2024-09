Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a piogge leggere nella mattina. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un graduale diradamento delle nubi, con temperature che raggiungeranno i 23°C. La sera si concluderà con un cielo parzialmente nuvoloso e temperature in calo.

Nella notte, da mezzanotte fino all’alba, il meteo sarà caratterizzato da un cielo sereno e temperature comprese tra 19,8°C e 20,5°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 5%, e non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento si manterrà leggera, oscillando tra i 6,3 km/h e gli 8,1 km/h, proveniente principalmente da Est-Sud Est.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 96% entro le 08:00. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, mentre le prime piogge leggere inizieranno a manifestarsi intorno alle 09:00, con un’intensità di 0,23 mm. Le precipitazioni continueranno fino a metà giornata, con valori che arriveranno a 0,84 mm entro le 11:00. L’umidità sarà elevata, superando il 80%, e il vento si intensificherà, raggiungendo i 13,1 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura salirà fino a 23°C. La copertura nuvolosa scenderà al 27%, e non si registreranno ulteriori precipitazioni. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con punte di 19 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 56%.

La sera porterà un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 18°C. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 65%, e il vento si farà più leggero, con velocità di circa 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cava De’ Tirreni nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale. Dopo una giornata di piogge leggere, si assisterà a un progressivo ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Domenica e Lunedì si prevede un cielo sereno con temperature in aumento, che potrebbero superare i 25°C. Gli amanti del sole potranno quindi approfittare di un clima più favorevole nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.5° perc. +20.6° Assenti 6.3 ESE max 8.4 Scirocco 80 % 1013 hPa 3 cielo sereno +20.1° perc. +20.2° Assenti 7.1 ESE max 8.8 Scirocco 80 % 1013 hPa 6 poche nuvole +20.7° perc. +20.8° Assenti 8.4 SE max 12.6 Scirocco 77 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +21.1° perc. +21.4° 0.23 mm 11.1 S max 20.6 Ostro 83 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +22.1° perc. +22.2° 0.19 mm 14.7 ONO max 19.9 Maestrale 71 % 1013 hPa 15 nubi sparse +21.6° perc. +21.1° prob. 18 % 17.4 ONO max 22.8 Maestrale 51 % 1014 hPa 18 nubi sparse +19.3° perc. +18.8° prob. 18 % 13.9 ONO max 20 Maestrale 59 % 1016 hPa 21 nubi sparse +18.3° perc. +17.8° Assenti 10 ONO max 16.6 Maestrale 65 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.