Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni di Venerdì 13 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di maltempo, con piogge che si intensificheranno durante la notte. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra 17,7°C e 21,7°C nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un predominio di nubi sparse e occasionali schiarite nel pomeriggio. I venti si presenteranno freschi, con velocità che raggiungeranno i 34 km/h.

Durante la notte, Cava De’ Tirreni subirà l’impatto di piogge moderate e forti, con accumuli che potranno arrivare fino a 11,5 mm. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 19°C, mentre l’umidità sarà elevata, superando il 80%. I venti soffieranno da ovest-sud-ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 48,1 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con una diminuzione delle precipitazioni. Si prevederanno nubi sparse e temperature che saliranno fino a 21,7°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 33 km/h, contribuendo a un abbassamento della percezione termica. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi intorno al 48%.

Il pomeriggio porterà un ulteriore miglioramento, con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, mentre le condizioni di vento rimarranno fresche, con velocità che si attesteranno intorno ai 32 km/h. L’umidità continuerà a scendere, favorendo un clima più gradevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Le temperature scenderanno fino a 17,7°C, mentre l’umidità risalirà nuovamente, raggiungendo il 70%. I venti si faranno più deboli, con velocità che si attesteranno intorno ai 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cava De’ Tirreni nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo, con un progressivo allontanamento delle piogge e un aumento delle temperature. Si prevede un fine settimana caratterizzato da cieli sereni e temperature più elevate, rendendo le giornate più piacevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +20.2° perc. +20.4° 1.11 mm 20.3 SO max 41.1 Libeccio 81 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +18.9° perc. +19° 0.86 mm 16.3 ONO max 30.5 Maestrale 81 % 1006 hPa 6 nubi sparse +19.6° perc. +19.2° prob. 79 % 18.9 O max 36.3 Ponente 64 % 1007 hPa 9 nubi sparse +21.1° perc. +20.6° prob. 18 % 32.8 OSO max 45.3 Libeccio 51 % 1008 hPa 12 nubi sparse +21.7° perc. +21.1° prob. 22 % 33.5 OSO max 46 Libeccio 48 % 1008 hPa 15 poche nuvole +21° perc. +20.4° prob. 10 % 32.3 O max 47.1 Ponente 49 % 1008 hPa 18 nubi sparse +19.5° perc. +18.8° prob. 16 % 25.7 O max 38.2 Ponente 50 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +18.1° perc. +17.8° 0.57 mm 10.8 ONO max 16.1 Maestrale 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:09

