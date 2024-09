Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,2°C. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a una mattina di sole e temperature che raggiungeranno i 22,6°C entro le ore centrali della giornata. Il pomeriggio continuerà a mantenere un clima sereno, con valori termici che scenderanno leggermente, mentre la sera si presenterà fresca, con temperature intorno ai 15,5°C.

Durante la notte, Cava De’ Tirreni avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 18,2°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia molto bassa, con assenza di precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno e le temperature inizieranno a salire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 19,9°C, che continuerà a crescere fino a raggiungere i 22,6°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 13,5 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi al 39%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà sereno, con temperature che varieranno tra i 20,3°C e i 21,7°C. La brezza vivace proveniente da Nord-Nord Est continuerà a mantenere l’aria fresca e piacevole, con un’intensità del vento che potrà arrivare fino a 22,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 49%, garantendo un comfort termico ottimale.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 15,5°C alle 22:00. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà fino al 58%. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni di Domenica 29 Settembre si presenteranno favorevoli, con una giornata di sole e temperature piacevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un clima stabile e temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 22°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima ideale.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.2° perc. +17.8° Assenti 8.9 O max 13.5 Ponente 67 % 1017 hPa 3 nubi sparse +17.4° perc. +17.1° prob. 11 % 1 NNO max 6.2 Maestrale 71 % 1017 hPa 6 nubi sparse +17.4° perc. +17° prob. 11 % 6.7 NNE max 6.8 Grecale 70 % 1017 hPa 9 cielo sereno +21° perc. +20.3° Assenti 5.7 N max 8.9 Tramontana 47 % 1019 hPa 12 cielo sereno +22.6° perc. +21.9° Assenti 13.1 N max 17.1 Tramontana 40 % 1019 hPa 15 cielo sereno +20.3° perc. +19.6° Assenti 16.1 NNE max 19.5 Grecale 46 % 1019 hPa 18 cielo sereno +17.5° perc. +16.6° Assenti 16.4 NNE max 22.4 Grecale 52 % 1021 hPa 21 cielo sereno +15.8° perc. +14.9° Assenti 17 NNE max 24.8 Grecale 56 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:41

