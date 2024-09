Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Cava De’ Tirreni per Giovedì 26 Settembre si presenteranno caratterizzate da una predominanza di nubi, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che oscilleranno tra i 19,1°C e i 23°C, con una leggera brezza proveniente principalmente da sud-est. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1017 hPa.

Durante la notte, le nubi sparse accompagneranno le temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con una percentuale che si aggirerà tra il 31% e il 61%. La brezza leggera, con velocità che raggiungerà i 7,4 km/h, garantirà un clima relativamente piacevole.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 22,4°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 12,2 km/h, mantenendo comunque una sensazione di freschezza. L’umidità, purtroppo, rimarrà alta, attorno al 70%.

Il pomeriggio porterà con sé una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che si attesterà intorno all’85% verso le 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, mentre la brezza continuerà a soffiare da sud. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, ma non ci saranno precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo circa 20°C intorno alle 20:00. La brezza leggera continuerà a rendere l’aria gradevole, con un’umidità che si attesterà attorno all’85%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni indicano un Giovedì 26 Settembre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, ma con un miglioramento atteso nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede una stabilizzazione delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori simili e una possibile diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero trovare occasioni favorevoli per godere di momenti all’aperto, specialmente nel weekend.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.1° perc. +19.2° Assenti 4.6 ESE max 5.4 Scirocco 82 % 1018 hPa 3 nubi sparse +18.7° perc. +18.8° prob. 1 % 6.3 ESE max 7.5 Scirocco 83 % 1018 hPa 6 nubi sparse +19.5° perc. +19.6° prob. 1 % 6.8 SE max 9.5 Scirocco 79 % 1018 hPa 9 cielo coperto +21.3° perc. +21.4° prob. 3 % 7.5 SSE max 11 Scirocco 73 % 1018 hPa 12 cielo coperto +23° perc. +23.2° Assenti 12.2 S max 13.5 Ostro 68 % 1018 hPa 15 cielo coperto +22.6° perc. +22.8° Assenti 12.3 S max 13 Ostro 71 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.8° perc. +21.1° Assenti 7.1 SSE max 10.1 Scirocco 82 % 1017 hPa 21 poche nuvole +20° perc. +20.4° Assenti 6 SE max 8.1 Scirocco 86 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.