Previsioni Meteo Cecina: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Cecina indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e una significativa copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori relativamente elevati, con massime che raggiungeranno i 23,3°C durante la mattina. Tuttavia, il vento si presenterà come un elemento predominante, con raffiche che potranno superare i 60 km/h nel pomeriggio, rendendo la percezione del freddo più intensa.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,4°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 10,5 km/h e i 25,3 km/h, proveniente principalmente da Sud Est e Ovest-Sud Ovest. Le precipitazioni saranno contenute, con valori che non supereranno i 0,32 mm.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 22°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 36,8 km/h e raffiche fino a 50 km/h. Le probabilità di pioggia si manterranno elevate, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di umidità sarà alta, con valori che toccheranno il 70%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con un cielo completamente coperto. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 21°C. Il vento si presenterà come un fattore determinante, con intensità che potranno arrivare a 46,7 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità si attesterà attorno al 55%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

La sera porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con piogge che diventeranno più intense. Le temperature scenderanno a 18°C, mentre il vento continuerà a soffiare con forza, raggiungendo velocità di 30 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che potranno superare i 3 mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà attorno al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cecina indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge e temperature in calo. Si prevede che il vento continuerà a essere un elemento significativo, influenzando la sensazione di freddo. Pertanto, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e di prepararsi a eventuali cambiamenti nel clima locale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Cecina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.5° perc. +20.7° 0.12 mm 10.3 SE max 12.8 Scirocco 80 % 1006 hPa 4 cielo coperto +22.3° perc. +22.4° prob. 61 % 30 OSO max 45.8 Libeccio 70 % 1005 hPa 7 cielo coperto +22.1° perc. +22.1° prob. 51 % 36.8 SO max 50.3 Libeccio 68 % 1005 hPa 10 cielo coperto +23.3° perc. +23.2° prob. 51 % 40.1 OSO max 43.8 Libeccio 56 % 1005 hPa 13 cielo coperto +22° perc. +21.7° prob. 1 % 46.7 OSO max 63.1 Libeccio 55 % 1005 hPa 16 cielo coperto +21.3° perc. +21° prob. 3 % 39.9 OSO max 55.3 Libeccio 61 % 1005 hPa 19 pioggia leggera +19.5° perc. +19.5° 0.83 mm 32.7 O max 36.9 Ponente 75 % 1005 hPa 22 pioggia moderata +18.4° perc. +18.1° 3.29 mm 33.3 OSO max 44 Libeccio 68 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.