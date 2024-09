Previsioni Meteo Cecina: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cecina di Giovedì 26 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 23,6°C nel corso della mattina, mentre nel pomeriggio si stabilizzerà attorno ai 23,2°C. I venti, che si presenteranno moderati, soffieranno da Sud, con raffiche che potranno toccare i 41,6 km/h. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da un cielo inizialmente coperto a condizioni di sereno nel pomeriggio.

Durante la notte, Cecina si troverà sotto un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. La umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo l’87%. I venti si presenteranno leggeri, con una velocità di circa 6,8 km/h. Con il passare delle ore, la mattina si aprirà con un cielo ancora coperto, ma le temperature inizieranno a salire, toccando i 20,2°C alle 07:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un miglioramento delle condizioni meteo.

Nel pomeriggio, Cecina godrà di un cielo sereno, con temperature che toccheranno il picco di 23,6°C intorno a mezzogiorno. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 39,5 km/h. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più secca e confortevole. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, garantendo una giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a rimanere favorevoli, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. I venti, pur mantenendo una certa intensità, si calmeranno leggermente, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cecina indicano una giornata di Giovedì 26 Settembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e venti moderati. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità nel fine settimana. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno in questo giovedì un’opportunità da non perdere.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Cecina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.9° perc. +18° prob. 9 % 6.8 ESE max 7.8 Scirocco 87 % 1014 hPa 4 cielo coperto +18.2° perc. +18.4° prob. 2 % 7.9 SE max 13.8 Scirocco 90 % 1013 hPa 7 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° prob. 12 % 13.3 SE max 30.2 Scirocco 85 % 1013 hPa 10 nubi sparse +23.4° perc. +23.6° prob. 18 % 22.5 S max 29.4 Ostro 71 % 1013 hPa 13 cielo sereno +23.4° perc. +23.7° prob. 13 % 27.6 S max 33.3 Ostro 71 % 1013 hPa 16 cielo sereno +22.5° perc. +22.7° prob. 4 % 23 S max 39.5 Ostro 71 % 1011 hPa 19 nubi sparse +21.4° perc. +21.6° prob. 3 % 20.3 SSE max 41.6 Scirocco 77 % 1011 hPa 22 cielo sereno +21.5° perc. +21.7° prob. 2 % 23.9 SSE max 43.6 Scirocco 79 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.