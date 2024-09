Previsioni Meteo Cecina: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Cecina per Venerdì 13 Settembre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge e un progressivo miglioramento nel corso delle ore. La temperatura oscillerà tra i 15°C e i 20°C, mentre il vento si farà sentire con intensità variabile, raggiungendo punte di 28,7 km/h. La copertura nuvolosa sarà predominante, ma si prevede un netto miglioramento nella sera.

Durante la notte, le previsioni del tempo indicano un inizio piovoso, con pioggia leggera che si intensificherà in pioggia moderata fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 19,5°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 86%. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di circa 21,4 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente. Si continuerà a registrare pioggia leggera fino alle 08:00, con una temperatura che scenderà a circa 14,5°C. Tuttavia, già dalle 09:00, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 63%. Il vento rimarrà fresco, con velocità comprese tra 27,3 km/h e 28,7 km/h.

Il pomeriggio porterà un ulteriore miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature in aumento fino a raggiungere i 18,1°C. Le previsioni meteo indicano una probabilità di precipitazioni ridotta, con solo sporadiche piogge leggere. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 12,3 km/h, rendendo l’atmosfera più gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà quasi sereno, con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,1°C. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, attorno al 72%, e il vento continuerà a soffiare, ma con intensità ridotta, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cecina nei prossimi giorni mostrano un miglioramento costante. Sabato e Domenica si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature in aumento e una diminuzione della probabilità di pioggia. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di un fine settimana promettente, dopo una giornata di transizione come quella di Venerdì.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20° perc. +19.5° prob. 6 % 28.7 O max 31.5 Ponente 55 % 1003 hPa 3 pioggia moderata +17.4° perc. +17.3° 2.35 mm 11.4 O max 20.4 Ponente 78 % 1003 hPa 6 pioggia leggera +13.8° perc. +13.4° 0.27 mm 24.3 NE max 40.9 Grecale 85 % 1005 hPa 9 nubi sparse +16.1° perc. +15.5° prob. 39 % 27.3 NE max 38.8 Grecale 66 % 1007 hPa 12 nubi sparse +16.6° perc. +16° prob. 38 % 21.3 NE max 25.7 Grecale 62 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +17.8° perc. +17.1° 0.23 mm 12.3 N max 20.7 Tramontana 56 % 1010 hPa 18 nubi sparse +13.6° perc. +12.9° prob. 5 % 16.9 ENE max 31.5 Grecale 69 % 1013 hPa 21 poche nuvole +13.5° perc. +12.8° Assenti 13.9 NE max 22.6 Grecale 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:26

