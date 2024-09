Previsioni Meteo Cecina: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cecina di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della copertura nuvolosa e da piogge leggere nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 24,1°C nel momento di massima esposizione al sole. Tuttavia, il vento si presenterà fresco e teso, contribuendo a un abbassamento della percezione termica.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, attorno al 7%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,6°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 27,8 km/h da Sud-Sud Est, con raffiche che potranno toccare i 46,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1009 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, raggiungendo una copertura nuvolosa del 91% entro le 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, arrivando a 23,2°C entro le 09:00. A partire dalle 10:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che si attesteranno intorno a 0,32 mm. La velocità del vento rimarrà sostenuta, oscillando tra i 19,1 km/h e i 22,9 km/h.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a manifestarsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 22,4°C. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, si calmerà leggermente, con velocità che varieranno tra i 9,6 km/h e i 10,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, che si stabilizzerà attorno al 97%. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 20,6°C. Il vento si presenterà fresco, con velocità che toccheranno i 25,8 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1012 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cecina nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento delle condizioni meteo. Sabato si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.7° perc. +22.2° prob. 6 % 27.9 SSE max 47.1 Scirocco 84 % 1008 hPa 4 cielo sereno +21.3° perc. +21.7° prob. 9 % 23.6 SSE max 39.6 Scirocco 85 % 1008 hPa 7 cielo coperto +22° perc. +22.4° prob. 33 % 20.3 SSE max 36.7 Scirocco 84 % 1009 hPa 10 pioggia leggera +23.8° perc. +24.2° 0.32 mm 21 S max 30.2 Ostro 76 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +22.9° perc. +23.4° 0.52 mm 9.8 OSO max 15.7 Libeccio 80 % 1010 hPa 16 cielo coperto +21.7° perc. +21.8° prob. 41 % 9.6 ONO max 25.7 Maestrale 72 % 1010 hPa 19 cielo coperto +20.6° perc. +20.7° Assenti 14.5 ONO max 29.1 Maestrale 75 % 1011 hPa 22 cielo coperto +20.7° perc. +20.6° Assenti 30 O max 45.3 Ponente 71 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:01

