Previsioni Meteo Cecina: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

Nella giornata di Sabato 14 Settembre, Cecina si troverà ad affrontare un meteo variabile, caratterizzato da un inizio di giornata con cieli sereni e poche nuvole, che si trasformeranno in una copertura nuvolosa più consistente nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i +13,2°C al mattino e raggiungendo un massimo di +20,9°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 17,2 km/h.

Durante la notte, Cecina presenterà un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +13,9°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale che si aggirerà attorno al 39%. La brezza leggera accompagnerà la notte, con venti provenienti da est.

La mattina si aprirà con cieli sereni e poche nuvole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i +19°C entro le ore centrali della mattina. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando dal 10% al 78% entro le ore di pranzo. La velocità del vento si manterrà tra i 4,4 km/h e gli 11,3 km/h, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +20,9°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Il vento continuerà a soffiare da ovest-nord-ovest, con intensità che potrà arrivare fino a 17,2 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo nuvoloso e temperature che scenderanno fino a +16,3°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 63%, con venti leggeri che continueranno a soffiare da nord-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Cecina indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità. Le temperature rimarranno gradevoli, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, soprattutto nelle ore mattutine. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di questo trend, con temperature simili e condizioni meteo variabili, che potrebbero includere ulteriori nuvolosità.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Cecina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.5° perc. +12.6° Assenti 8 E max 6.4 Levante 64 % 1013 hPa 4 poche nuvole +13.3° perc. +12.4° Assenti 6.9 NE max 7.2 Grecale 64 % 1013 hPa 7 poche nuvole +16° perc. +15.1° Assenti 3.7 NE max 4 Grecale 57 % 1013 hPa 10 nubi sparse +19° perc. +18.2° Assenti 8.7 NO max 14.3 Maestrale 46 % 1014 hPa 13 cielo coperto +20.9° perc. +20.1° Assenti 14.1 ONO max 17.2 Maestrale 40 % 1013 hPa 16 cielo coperto +20.2° perc. +19.4° Assenti 13.8 NNO max 18.8 Maestrale 44 % 1014 hPa 19 nubi sparse +18.2° perc. +17.4° Assenti 9.3 NNO max 15.5 Maestrale 48 % 1015 hPa 22 nubi sparse +17° perc. +16.1° Assenti 5.2 NNE max 9.9 Grecale 53 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:24

