Previsioni Meteo Cento: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

Le previsioni meteo per Cento di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose, con un’alta copertura nuvolosa che accompagnerà le ore del giorno. La temperatura si manterrà su valori freschi, oscillando attorno ai 12°C, mentre la velocità del vento varierà, con raffiche che potrebbero raggiungere i 30 km/h nel pomeriggio. La probabilità di precipitazioni sarà costante, con piogge leggere che si presenteranno fin dalle prime ore della notte.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e pioggia leggera, con temperature che scenderanno fino a +11,2°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e la probabilità di pioggia aumenterà, con valori che si attesteranno intorno al 44%. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con temperature che si manterranno tra +11°C e +12°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che si attesteranno intorno a 0,42 mm. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 10 km/h, con direzione variabile.

Nel pomeriggio, il meteo non subirà sostanziali cambiamenti, con piogge leggere che persisteranno e temperature che si manterranno attorno ai 11°C. La probabilità di pioggia rimarrà alta, e la copertura nuvolosa continuerà a essere totale. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 21 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca e ventosa.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si stabilizzeranno, mantenendo il cielo coperto e senza precipitazioni significative. Le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, mentre la velocità del vento si ridurrà, portando a una serata più tranquilla. La pressione atmosferica si manterrà su valori normali, intorno a 1014 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Cento nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con una possibile schiarita e una diminuzione delle piogge. Tuttavia, per Venerdì 13 Settembre, i residenti dovranno prepararsi a una giornata umida e piovosa, con temperature fresche e un vento moderato. Si consiglia di tenere a mente le condizioni meteo per pianificare eventuali attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Cento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.4° perc. +11.7° prob. 44 % 10.3 N max 14.4 Tramontana 79 % 1007 hPa 3 pioggia moderata +11.3° perc. +10.8° 1.1 mm 7.2 NO max 8.2 Maestrale 88 % 1007 hPa 6 pioggia leggera +11.3° perc. +10.8° 0.42 mm 7.6 NNO max 11.9 Maestrale 89 % 1009 hPa 9 pioggia leggera +11.1° perc. +10.5° 0.3 mm 11.6 NNE max 17.4 Grecale 86 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +12.1° perc. +11.4° 0.33 mm 9.8 NNE max 24.7 Grecale 78 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +11.6° perc. +11° 0.49 mm 6.6 NNO max 13.1 Maestrale 81 % 1013 hPa 18 cielo coperto +11.6° perc. +10.8° prob. 62 % 21.1 SO max 30 Libeccio 78 % 1013 hPa 21 cielo coperto +11.4° perc. +10.5° prob. 1 % 8.8 OSO max 9.1 Libeccio 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:24

