Previsioni Meteo Cento: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Cento indicano una giornata caratterizzata da un inizio con condizioni di pioggia leggera durante la notte, che si trasformeranno in un cielo prevalentemente sereno al mattino. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà nuovamente, portando a un pomeriggio con nuvole e temperature che si manterranno su valori gradevoli. La serata si presenterà con un cielo coperto, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera pioggia che porterà a una copertura nuvolosa del 57%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 6,5 km/h da Sud-Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1012 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo sarà sereno, con temperature che saliranno fino a 22°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa scenderà a valori minimi, e il vento sarà debole, con una velocità di circa 2,1 km/h. L’umidità diminuirà, portandosi attorno al 58%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno delle nuvole, con un cielo coperto e temperature che si manterranno intorno ai 23°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 98%, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che varieranno tra 3 e 4 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno a circa 17°C. Il cielo sarà coperto, ma senza piogge. L’umidità si attesterà attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1014 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cento mostrano un trend di instabilità, con un’alternanza di momenti di sole e nuvole. Giovedì e Venerdì si prevede un lieve calo delle temperature, ma senza eventi meteorologici significativi. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare delle ore di sole durante la mattina, mentre il pomeriggio e la sera potrebbero riservare qualche nuvola in più.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Cento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16° perc. +15.7° 0.53 mm 6 SSO max 6.5 Libeccio 81 % 1012 hPa 3 nubi sparse +15.6° perc. +15.3° prob. 13 % 5.5 SE max 6.1 Scirocco 82 % 1012 hPa 6 nubi sparse +15.6° perc. +15.4° prob. 8 % 5 NNE max 7 Grecale 83 % 1013 hPa 9 cielo sereno +20.2° perc. +19.9° Assenti 2.6 N max 2.3 Tramontana 65 % 1014 hPa 12 cielo sereno +23.2° perc. +23° Assenti 3.1 NNE max 2.8 Grecale 55 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23.4° perc. +23.2° prob. 4 % 3.8 NNE max 2.7 Grecale 53 % 1012 hPa 18 cielo coperto +20.2° perc. +20° Assenti 3.5 NNE max 4.8 Grecale 65 % 1012 hPa 21 cielo coperto +17.9° perc. +17.6° Assenti 8.4 OSO max 8.9 Libeccio 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:01

