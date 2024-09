Previsioni Meteo Cerignola: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cerignola di Domenica 22 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili, con una copertura nuvolosa che si manterrà su livelli moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, mentre nel corso della mattinata si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con minime attorno ai 17°C e massime che raggiungeranno i 25°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 20 km/h.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, si registreranno nubi sparse con temperature comprese tra 17°C e 18,4°C. L’umidità si attesterà intorno all’80%, mentre il vento soffierà da ovest con intensità leggera. A partire dalle 06:00, il cielo continuerà a mantenere una copertura nuvolosa, con temperature che si alzeranno gradualmente fino a raggiungere i 21,3°C entro le 08:00. La mattinata si presenterà quindi con nubi sparse, e l’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 63%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 25,9°C alle 13:00, mantenendosi sopra i 24°C fino alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La ventilazione si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 18 km/h. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 41% e il 60%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

La sera si presenterà con temperature in calo, che scenderanno fino a 19,7°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, ma senza segni di pioggia. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 74%. La ventilazione si farà più leggera, con velocità che non supereranno i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cerignola nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una copertura nuvolosa che non porterà a precipitazioni significative. Domani, ci si aspetta una giornata simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 17°C e i 26°C. Tuttavia, per dopodomani, si prevede un possibile aumento della nuvolosità e un lieve abbassamento delle temperature, rendendo opportuno tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.9° perc. +17.9° Assenti 5.5 O max 6.3 Ponente 81 % 1019 hPa 4 nubi sparse +17.1° perc. +17.1° Assenti 6.6 OSO max 7.2 Libeccio 84 % 1019 hPa 7 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° Assenti 6.5 O max 7.5 Ponente 71 % 1019 hPa 10 nubi sparse +24.2° perc. +24° Assenti 4.1 ONO max 4.5 Maestrale 50 % 1018 hPa 13 nubi sparse +25.9° perc. +25.7° prob. 4 % 10.5 NNE max 8.7 Grecale 41 % 1017 hPa 16 nubi sparse +22.5° perc. +22.4° prob. 4 % 17 ENE max 17.3 Grecale 60 % 1017 hPa 19 nubi sparse +20.8° perc. +20.7° Assenti 7.4 ENE max 14 Grecale 69 % 1017 hPa 22 nubi sparse +20° perc. +20° Assenti 5.7 NE max 6.7 Grecale 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:48

