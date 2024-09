Previsioni Meteo Cerignola: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Cerignola si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole nel pomeriggio e un cielo sereno durante il resto della giornata. Le temperature si attesteranno tra i +15°C della notte e i +24,6°C nel pomeriggio, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 24,5 km/h nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando tra il 63% e il 70%.

Durante la notte, Cerignola godrà di un cielo sereno, con temperature che si aggireranno attorno ai +15°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest, e non si registreranno precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 63%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i +20,7°C entro le 9:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,7 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 44% entro le 12:00, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della temperatura, che toccherà i +24,6°C tra le 13:00 e le 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo poche nuvole nel cielo. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,4 km/h alle 15:00, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 32%, rendendo il clima particolarmente gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +17°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza proveniente da Sud-Est. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando fino al 70%. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno a dominare, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Cerignola indicano una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a rimanere sopra la media stagionale. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere delle belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Cerignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.7° perc. +13.9° Assenti 8.9 O max 14.7 Ponente 63 % 1018 hPa 4 cielo sereno +14° perc. +13.1° Assenti 8.5 OSO max 11.2 Libeccio 63 % 1018 hPa 7 cielo sereno +17.3° perc. +16.5° Assenti 9.3 O max 13 Ponente 54 % 1018 hPa 10 cielo sereno +22.1° perc. +21.4° Assenti 10.6 NO max 12.5 Maestrale 40 % 1017 hPa 13 poche nuvole +24.6° perc. +24° Assenti 9.7 N max 12.3 Tramontana 32 % 1014 hPa 16 poche nuvole +21° perc. +20.6° Assenti 18.8 ENE max 20.3 Grecale 52 % 1014 hPa 19 cielo sereno +17.9° perc. +17.6° Assenti 6.3 ESE max 9.6 Scirocco 70 % 1014 hPa 22 cielo sereno +17.4° perc. +16.9° Assenti 3.4 SSE max 4.1 Scirocco 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:33

