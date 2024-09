Previsioni Meteo Cerignola: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cerignola di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,3°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo diventerà sempre più coperto, portando a un incremento della temperatura fino a raggiungere i 22,7°C nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà attorno ai 16,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 94% entro le prime ore del mattino. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11,7 km/h, proveniente da Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 24,8 km/h.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 22,1°C alle 11:00. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, intorno al 37%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1012 hPa. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 16,2 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo sempre coperto e temperature che si attesteranno tra i 21,6°C e i 22,8°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 49% alle 17:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 13,1 km/h, con direzione prevalentemente Nord-Nord Est.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18,1°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento diminuirà, scendendo a 4,7 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 58%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cerignola mostrano una tendenza a mantenere condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Martedì e mercoledì si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, ma le temperature rimarranno comunque fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano favorire un ritorno immediato di cieli sereni.

V (km/h) Umidità Pressione

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.3° perc. +15.9° Assenti 11.7 O max 24.8 Ponente 73 % 1013 hPa 3 cielo coperto +17° perc. +16.5° Assenti 10.9 O max 21.7 Ponente 68 % 1013 hPa 6 cielo coperto +17.7° perc. +17.2° Assenti 14.3 NO max 21 Maestrale 64 % 1013 hPa 9 cielo coperto +20° perc. +19.3° Assenti 15.3 NO max 18.8 Maestrale 44 % 1013 hPa 12 cielo coperto +22.7° perc. +22° Assenti 16.7 NNO max 17.3 Maestrale 34 % 1012 hPa 15 cielo coperto +21.6° perc. +20.8° Assenti 16.1 N max 13.2 Tramontana 38 % 1011 hPa 18 cielo coperto +18.4° perc. +17.8° Assenti 9.8 NNE max 16.8 Grecale 55 % 1012 hPa 21 cielo coperto +18.4° perc. +17.8° Assenti 3 N max 5.8 Tramontana 57 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 18:59

