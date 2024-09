Previsioni Meteo Cerignola: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cerignola di Venerdì 13 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge che si protrarranno fino al mattino. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,4°C e una velocità del vento che raggiungerà i 18,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà significativa, con valori che supereranno il 59%.

Nel corso della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse e a un cielo sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 24°C, con un vento sostenuto che potrà raggiungere i 40 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portando a un clima più gradevole.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 24,4°C. Le condizioni di vento rimarranno forti, con raffiche che potranno arrivare fino a 51,7 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 36%, rendendo l’aria più secca e confortevole. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fascia oraria.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. Le nubi inizieranno a farsi più presenti e si prevedono piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 15,6°C. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo valori fino all’87%. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cerignola indicano un Venerdì 13 Settembre caratterizzato da un inizio instabile, seguito da un miglioramento durante la mattina e un ritorno delle piogge nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un’alternanza di sole e nuvole, con temperature che si manterranno su valori moderati. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +20.5° perc. +20.4° 1.55 mm 20 SO max 39 Libeccio 70 % 1004 hPa 5 cielo coperto +19.7° perc. +19.3° prob. 80 % 30.9 OSO max 56.2 Libeccio 63 % 1004 hPa 8 cielo sereno +22.2° perc. +21.7° prob. 2 % 36.3 OSO max 55.6 Libeccio 45 % 1006 hPa 11 poche nuvole +24.4° perc. +23.9° prob. 1 % 39.6 OSO max 52 Libeccio 36 % 1005 hPa 14 cielo sereno +24° perc. +23.4° prob. 27 % 39.1 OSO max 48.3 Libeccio 35 % 1005 hPa 17 cielo sereno +20.6° perc. +19.9° prob. 27 % 28.8 OSO max 50.9 Libeccio 45 % 1006 hPa 20 pioggia leggera +17.4° perc. +17.1° 0.27 mm 27.5 ONO max 39.8 Maestrale 72 % 1009 hPa 23 pioggia leggera +15.8° perc. +15.5° 0.39 mm 23.4 ONO max 37.4 Maestrale 76 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:04

