Previsioni Meteo Cerignola: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

Le previsioni meteo per Cerignola di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre al mattino si assisterà a un cielo sereno che accompagnerà l’intera giornata. I venti saranno moderati, con una leggera brezza che contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,9°C con una leggera diminuzione fino a 19,1°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà limitata, con una percentuale che varierà dal 16% al 60%. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1012 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 27,7°C entro le ore centrali della giornata. La brezza proveniente da Sud-Ovest garantirà un clima piacevole, con velocità del vento che varierà da 9 km/h a 15,5 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 40%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 32,5°C alle ore 13:00, mantenendosi sopra i 30°C fino alle ore 16:00. Il cielo rimarrà sereno, favorendo l’accumulo di calore. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 24 km/h, mentre l’umidità continuerà a diminuire, attestandosi intorno al 29%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 23°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 12%. La brezza si farà più leggera, con velocità che scenderanno a 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cerignola indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno elevate e cieli sereni. Si prevede che il clima rimarrà stabile, senza significative variazioni, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Cerignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

1 nubi sparse +19.6° perc. +19.3° Assenti 11.7 SSO max 21.9 Libeccio 66 % 1012 hPa 4 nubi sparse +19.1° perc. +18.7° Assenti 10.1 SSO max 16.7 Libeccio 63 % 1012 hPa 7 cielo sereno +23.1° perc. +22.7° Assenti 11.1 SSO max 17.1 Libeccio 50 % 1012 hPa 10 cielo sereno +29.7° perc. +28.9° Assenti 13.5 SO max 20.6 Libeccio 36 % 1012 hPa 13 cielo sereno +32.5° perc. +31.3° Assenti 21 OSO max 25.2 Libeccio 29 % 1010 hPa 16 cielo sereno +29.2° perc. +28.5° Assenti 21.8 OSO max 31.8 Libeccio 37 % 1010 hPa 19 cielo sereno +24.4° perc. +24.3° Assenti 13.8 SO max 28.1 Libeccio 50 % 1011 hPa 22 poche nuvole +22.4° perc. +22.2° Assenti 10 SSO max 18.2 Libeccio 58 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:40

