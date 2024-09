Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cernusco sul Naviglio di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno attorno ai 17°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 93%. La copertura nuvolosa sarà totale, con venti leggeri provenienti da est.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La pioggia moderata continuerà a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La velocità del vento varierà tra i 10 e i 12 km/h, mantenendo una brezza vivace. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con accumuli che potranno raggiungere i 2.81 mm entro le ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà sopra il 90%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, ma le nuvole continueranno a dominare il cielo. Le temperature saliranno leggermente, toccando i 15°C, mentre le precipitazioni si ridurranno a piogge leggere. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento si presenterà più debole, con velocità attorno ai 6 km/h. Non si prevedono piogge significative, ma la probabilità di rovesci rimarrà presente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12°C. Il cielo rimarrà coperto, e le condizioni di umidità continueranno a essere elevate, con valori intorno all’88%. I venti si faranno più leggeri, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di fresco sarà accentuata dalla presenza di nuvole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cernusco sul Naviglio nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Venerdì, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, per Giovedì, si consiglia di prepararsi a una giornata di maltempo, con piogge e temperature fresche. Si raccomanda di tenere a mente le condizioni meteo per pianificare eventuali attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Cernusco sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.9° perc. +18.1° 0.43 mm 5 E max 10.4 Levante 91 % 1004 hPa 3 pioggia leggera +17.5° perc. +17.7° 0.36 mm 4 ENE max 9.7 Grecale 92 % 1003 hPa 6 pioggia moderata +15.5° perc. +15.6° 1.12 mm 10.1 N max 19.4 Tramontana 93 % 1003 hPa 9 pioggia moderata +14.2° perc. +14.1° 2.81 mm 12.4 N max 24.5 Tramontana 94 % 1004 hPa 12 pioggia moderata +14.5° perc. +14.4° 1.53 mm 6.1 NE max 14.7 Grecale 91 % 1004 hPa 15 cielo coperto +15.7° perc. +15.4° prob. 54 % 6.6 E max 9.8 Levante 80 % 1003 hPa 18 cielo coperto +13.7° perc. +13.4° prob. 50 % 7.8 SE max 18.6 Scirocco 86 % 1005 hPa 21 cielo coperto +12.5° perc. +12.1° prob. 23 % 7.6 S max 12.7 Ostro 90 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.