Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: tutti i dettagli per domani martedì 10 settembre

Le previsioni meteo a Cernusco sul Naviglio per Martedì 10 Settembre prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, si avrà un cielo con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà tra il 27% e il 44%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,8°C fino a salire a +22,6°C verso le 10:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, oscillando tra +16,6°C e +22,4°C.

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che si attesterà tra il 47% e il 55%. Le temperature massime saranno di circa +24,8°C, con una percezione di calore intorno ai +24,6°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a un cielo con poche nuvole e una copertura nuvolosa che si attesterà tra il 15% e il 18%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,9°C.

Durante la serata, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +20,5°C. La percezione della temperatura sarà di circa +20,6°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 3,9km/h e i 5,5km/h provenendo prevalentemente da Nord – Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Cernusco sul Naviglio indicano una giornata con alternanza di nubi sparse e poche nuvole, con temperature gradevoli che si manterranno su valori tipici di metà settembre. Resta comunque consigliabile tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni per eventuali aggiornamenti sulle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 10 Settembre a Cernusco sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.3° perc. +17.4° prob. 28 % 8.6 NE max 18.4 Grecale 92 % 1010 hPa 3 nubi sparse +16.8° perc. +16.8° Assenti 5.7 NNO max 6.1 Maestrale 86 % 1010 hPa 6 nubi sparse +16.8° perc. +16.6° prob. 1 % 5.6 NO max 7.5 Maestrale 78 % 1011 hPa 9 nubi sparse +21.4° perc. +21.2° Assenti 6 OSO max 7.9 Libeccio 60 % 1012 hPa 12 nubi sparse +24.3° perc. +24° Assenti 6 SO max 5.3 Libeccio 49 % 1011 hPa 15 poche nuvole +24.5° perc. +24.3° prob. 1 % 6.9 S max 6.2 Ostro 51 % 1009 hPa 18 nubi sparse +20.9° perc. +21° prob. 1 % 1 NE max 1.6 Grecale 75 % 1010 hPa 21 nubi sparse +19.4° perc. +19.5° prob. 7 % 5.7 NE max 5.9 Grecale 80 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:38

