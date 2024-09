Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 18 Settembre, Cernusco sul Naviglio si troverà a vivere un clima prevalentemente stabile, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni, che si trasformeranno in una copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco di circa 21,2°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un lieve abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,2°C entro le ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno favorevoli, con cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai 12,8°C. La mattina inizierà con cieli sereni e una temperatura che salirà rapidamente fino a raggiungere i 20,5°C intorno alle 11:00. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo, con l’arrivo di nuvole che porteranno a un cielo coperto. Le temperature inizieranno a scendere, passando da 21°C a 17,6°C entro le 17:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 66%, e il vento si presenterà con intensità leggera, proveniente principalmente da sud e nord-nord ovest.

La sera si preannuncia nuvolosa, con cieli completamente coperti e temperature che continueranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 15,7°C. L’umidità rimarrà alta, e non si prevedono precipitazioni significative. Le condizioni di vento rimarranno leggere, senza variazioni sostanziali rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Cernusco sul Naviglio nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che non subiranno grandi variazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate, anche se è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.8° perc. +12.1° Assenti 7.9 NNO max 12.2 Maestrale 74 % 1021 hPa 3 cielo sereno +12.3° perc. +11.5° Assenti 6.7 NNO max 8.2 Maestrale 72 % 1020 hPa 6 cielo sereno +12.6° perc. +11.8° Assenti 3.7 N max 4.1 Tramontana 72 % 1020 hPa 9 cielo sereno +18° perc. +17.2° Assenti 2.9 S max 2.2 Ostro 53 % 1020 hPa 12 poche nuvole +21.2° perc. +20.5° Assenti 4.5 SSE max 4 Scirocco 44 % 1020 hPa 15 cielo coperto +19.5° perc. +18.9° Assenti 9.7 SSE max 9.3 Scirocco 54 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17.2° perc. +16.7° Assenti 5 NNO max 5.9 Maestrale 65 % 1019 hPa 21 cielo coperto +16° perc. +15.4° Assenti 4.9 NNO max 5.4 Maestrale 68 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:22

