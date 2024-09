Previsioni Meteo Cervia: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cervia di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 19°C, mentre il vento soffierà moderato, con raffiche che raggiungeranno i 24,8 km/h. La copertura nuvolosa sarà elevata, con un’alta probabilità di precipitazioni, specialmente nelle prime ore del giorno.

Durante la notte, Cervia sarà interessata da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,1°C, con una temperatura percepita di 18,1°C. Il vento soffierà da Est-Nord Est a una velocità di 15,2 km/h, creando una brezza vivace. La probabilità di pioggia sarà costante, con accumuli che si aggireranno intorno a 0,96 mm.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, continuando a presentare piogge leggere. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 19,5°C alle 11:00, mentre la copertura nuvolosa rimarrà sopra il 95%. Il vento si attenuerà, con velocità che varieranno tra 6,6 km/h e 14,5 km/h. Anche in questo frangente, le precipitazioni continueranno, con accumuli che si aggireranno intorno a 0,67 mm.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà significative variazioni. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 19,8°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà al 100%. Il vento continuerà a soffiare da Est-Nord Est, con intensità che varierà tra 13 km/h e 14 km/h. Le piogge saranno leggere, con accumuli che si aggireranno intorno a 0,54 mm.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente. La copertura nuvolosa scenderà al 32%, e le temperature si attesteranno intorno ai 18,8°C. Il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a 7,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, e la probabilità di pioggia sarà assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cervia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge leggere e nuvolosità elevata, si prevede un graduale ritorno al sole e temperature più elevate. Sabato e Domenica potrebbero portare cieli sereni e temperature più calde, rendendo il fine settimana più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.1° perc. +18.1° 0.96 mm 15.2 ENE max 24.8 Grecale 81 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +18.4° perc. +18.4° 0.26 mm 13.1 NE max 24.5 Grecale 78 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +18.3° perc. +18.2° 0.25 mm 10.8 NNE max 20.4 Grecale 79 % 1018 hPa 9 pioggia leggera +19.2° perc. +19.2° 0.62 mm 6.6 NNE max 16.7 Grecale 78 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +19.7° perc. +19.7° 0.66 mm 14.9 ENE max 21.3 Grecale 78 % 1019 hPa 15 pioggia leggera +19.8° perc. +19.9° 0.41 mm 13.4 ENE max 19 Grecale 77 % 1019 hPa 18 cielo coperto +19° perc. +19° prob. 57 % 10.1 ENE max 12.8 Grecale 78 % 1020 hPa 21 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° Assenti 8.1 ENE max 12.4 Grecale 80 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:06

