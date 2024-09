Previsioni Meteo Cervia: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cervia di Venerdì 27 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le condizioni saranno serene, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto già dalle prime ore del giorno. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 26°C nel primo pomeriggio, mentre la velocità del vento varierà tra i 10 e i 20 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura percepita che si manterrà intorno ai 26°C. Le condizioni di umidità saranno elevate, oscillando tra il 59% e il 66%, contribuendo a una sensazione di caldo umido. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C, con un cielo ancora coperto e una leggera brezza che accompagnerà la notte.

In sintesi, le previsioni del tempo per Cervia indicano una giornata di Venerdì 27 Settembre con un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno gradevoli, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, ma è consigliabile portare con sé un indumento leggero per la sera.

Guardando ai prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli. Tuttavia, la presenza di nuvole potrebbe persistere, rendendo il clima variabile. Sarà interessante osservare come evolveranno le previsioni meteo nei giorni successivi a Cervia.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.4° perc. +21.5° Assenti 15.5 S max 28.7 Ostro 70 % 1007 hPa 3 poche nuvole +21.3° perc. +21.3° Assenti 16 SSE max 23.5 Scirocco 72 % 1006 hPa 6 nubi sparse +22.1° perc. +22.2° Assenti 16.3 SSO max 37.7 Libeccio 70 % 1007 hPa 9 nubi sparse +25° perc. +25.2° prob. 6 % 23.6 SSO max 39.7 Libeccio 63 % 1008 hPa 12 cielo coperto +26° perc. +26° prob. 12 % 17.9 SSO max 30.5 Libeccio 60 % 1008 hPa 15 cielo coperto +25.5° perc. +25.7° prob. 14 % 15.4 SO max 27.3 Libeccio 61 % 1007 hPa 18 nubi sparse +23° perc. +23.1° prob. 10 % 8.2 SO max 13.4 Libeccio 66 % 1008 hPa 21 cielo coperto +21.9° perc. +22° Assenti 7.6 SO max 8.9 Libeccio 70 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:53

